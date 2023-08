Madagascar: Alidy Bin Soufou - Pour la reprise de la liaison aérienne Mahajanga - Moroni

Il y a un an de cela, les autorisations de vols en partance et en provenance des Comores ont été retirées par les autorités malgaches. Suspendant ainsi la liaison aérienne entre les deux îles soeurs « jusqu'à nouvel ordre ». Le sénateur Alidy Bin Soufou souhaite la réouverture de la ligne directe entre Mahajanga et les Comores, à l'instar de ce qui existe entre Sainte-Marie et la Réunion.

Gagnant-gagnant

« La liaison aérienne avec les Comores revêt une importance vitale pour l'économie majungaise », souligne-t-il. Et d'expliquer que la circulation des biens et des personnes entre les deux villes voisines est placée sous le signe du « gagnant-gagnant » entre les deux parties. D'un côté, les opérateurs économiques malgaches en général et majungais en particulier font des affaires aux Comores ; et de l'autre, la communauté comorienne établie dans la cité des Fleurs et leurs compatriotes des Comores.

Tourisme et pèlerinage

« Les Comoriens font, entre autres, du tourisme médical en se rendant dans la Grande Ile pour se faire soigner », fait remarquer le sénateur élu dans la province de Mahajanga. Et de signaler également que la reprise de cette liaison aérienne sert grandement les nombreux Musulmans de la capitale du Boeny qui ne seront plus obligés de transiter par Nairobi pour se rendre en pèlerinage à La Mecque.

Liens historiques

Le membre de la Chambre haute de mentionner également « les liens historiques et politiques entre les deux îles ». Et de rappeler que « les Comores étaient le premier pays à reconnaître le régime de Transition dirigé par le président Andry Rajoelina en 2010 ». Sans oublier le fait que le numéro Un comorien, Azali Assoumani, est l'actuel président en exercice de l'Union Africaine à laquelle Madagascar est membre à part entière et non entièrement à part.