Madagascar: Audiovisuel - Le président de StarTimes, Pang Xinxing, chez le président Kagame

Établi dans plus de 30 pays d'Afrique, StarTimes, le groupe chinois spécialisé dans la télévision numérique, Internet, vidéo et opérations commerciales, est au service de plus de 40 millions d'utilisateurs dont ceux de Madagascar.

En déplacement au Rwanda le 28 juillet dernier, le PDG du groupe Startimes Pang Xinxing a rencontré le président Paul Kagame.

Téléviseurs intelligents

Une occasion pour l'homme d'affaires chinois de remercier le gouvernement rwandais et le président Kagame pour leur soutien et leur aide. Il a ensuite présenté la situation du développement de StarTimes Group et de StarTimes Rwanda, en mentionnant également que le dernier téléviseur numérique StarTimes Inside a été lancé sur le marché rwandais, qui est intégré avec la dernière technologie de R&D de StarTimes et a des avantages évidents par rapport aux produits précédents. Au premier semestre de l'année prochaine, StarTimes lancera à nouveau des téléviseurs intelligents. Le président Pang a déclaré que StarTimes est prêt à aider à accélérer la popularisation de la télévision numérique et à contribuer davantage à la promotion du progrès de la télévision numérique au Rwanda. Le président Kagame a, quant à lui, exprimé son plaisir de rencontrer à nouveau StarTimes. Il a pleinement affirmé le développement et les réalisations de StarTimes, et a hautement apprécié les produits de haute technologie de StarTimes. « StarTimes peut faire entièrement confiance au gouvernement rwandais, pour son soutien au développement de l'entreprise au Rwanda » a-t-il déclaré. Paula Ingabire, ministre des Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Innovation IC, Nelly Mukazayire, Directrice générale adjointe de RDB, Wang Fan, directrice générale de StarTimes Rwanda, Meng Li, directeur général de StarTimes Media Company ont participé à la réunion.

Prix abordables

On rappelle que le Rwanda est le point de départ des activités de StarTimes en Afrique. En 2007, après de nombreux efforts, StarTimes a obtenu la licence d'exploitation de télévision numérique, délivrée par le gouvernement rwandais, qui est également la première licence d'exploitation que StarTimes a obtenue en Afrique. L'année suivante, StarTimes a officiellement commencé ses activités au Rwanda, et a rapidement attiré un grand nombre d'utilisateurs avec ses prix abordables et ses services de haute qualité. Le bon départ de StarTimes au Rwanda est également devenu un point de départ important pour l'expansion rapide de son implantation en Afrique. Aujourd'hui, StarTimes est devenu un groupe de médias enregistré et établi dans plus de 30 pays d'Afrique, s'engageant dans la télévision numérique, Internet et vidéo, et opérations commerciales, au service de plus de 40 millions d'utilisateurs de télévision numérique et les utilisateurs finaux mobiles.