Madagascar: Anrsiranana / Baptême de rue - La mémoire de Dédesse immortalisée

La mairie de la ville d'Antsiranana poursuit son opération de baptême des rues. C'est un moment important dans la mandature, car les plaques dévoilées honorent des générations différentes. Désormais, la rue transversale, connue par route d'Anamakia, du sens est vers l'ouest , longue de 930 mètres et desservant la route nationale N°6 , porte le nom de Ernest Bezara dit Dédesse, décédé le 6 novembre 2022.

En immortalisant sa mémoire par le baptême d'une avenue en son nom, la municipalité, par cet acte, rend hommage à un grand homme qui a contribué à rehausser la musique sur le plan national qu'international. L'initiative vient d'un comité d'organisation créé dans la région après sa mort. Suite à la demande du comité et de sa famille adressée à la commune urbaine d'Antsiranana, le conseil municipal a délibéré sans hésitation et le maire Jean Luc Désiré Djaovojozara a donné son accord. « Le devoir de mémoire nous enseigne à reconnaître les mérites de tout acteur talentueux et respectueux des valeurs malgaches», a affirmé ce dernier. La cérémonie officielle du baptême de cette rue a été empreinte d'émotion. Elle s'est déroulée dans la matinée du samedi dernier, en présence des personnalités civiles et militaires, des familles, amis et proches de Dédesse, toutes générations confondues.

%

Tradition

Mention particulière pour la présence de la génération composée des anciens dirigeants de la province, des artistes, des fans... L'événement phare qui marque sans doute le devoir de mémoire pour rendre hommage à une figure emblématique du rythme salegy, s'est déroulé devant une maison commerciale Espace Coco Feno. Dès la première heure, cette rue était devenue piétonne. En raison du grand nombre de personnes venues assister à la cérémonie, les chaises étaient insuffisantes, contraignant les organisateurs à en apporter d'autres. La fanfare militaire a interprété les compositions de Dédesse avec aisance et l'assistance a particulièrement entonné « Malakilaky» et « Mihaigny milamigny » qui ont été interprétées à plusieurs reprises tout au long de l'événement.

La tradition étant importante aux yeux du peuple Antakarana, la cérémonie a été organisée le samedi, appelé « andro tsara » (beau jour). Et elle a débuté par une sorte de danse rituelle (vakodrazana) pour la bénédiction des ancêtres. Puis l'occasion a permis au vice-président du comité Angeluc Ratsarason de tracer le parcours impressionnant d'Ernest Bezara et sa célébrité. Après la lecture de l'arrêté communal portant application de la délibération du conseil municipal du 1er juin 2023, attribuant le nom de cette rue, le maire, entouré de la fille de Dédesse, Finardie Fenozafy Bezara, des membres du conseil municipal et quelques membres du comité d'organisation, a procédé à la coupure du ruban.

Biographie

Né le 25 Juillet 1951 à Anivorano-Nord, fils de Koto Fenozara et de Misy Mboty, Ernest Bezara alias Dédesse est un auteur compositeur engagé. Issu d'une famille de musiciens, il s'est déjà démarqué par le don qu'il a sur la musique et s'est illustré dans le «Vakodrazana ou Antsa». En 1971, il est le lauréat d'un concours de chanson française avec le morceau «Jenny», qui l'a fait connaître à l'international. Il a également passé le Service militaire à Fianarantsoa. Dédesse a signé un contrat avec Discomad et a réalisé son premier disque, avec son premier groupe dénommé «Zanatany». La Réunion fut son tout premier tour à l'international. Il maîtrise toutes sortes d'instruments de musique et a su partager ses passions aux autres. En 1983, il reçoit un trophée en Russie où il a eu un chevalier de l'ordre national. Il était aussi membre de la SACEM (Société des Auteurs et Compositeurs, France) et de l'OMDA. Il est mort le 6 novembre 2022 à la clinique Saint-Martin à Antsiranana.