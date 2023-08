Madagascar: Chansons sans frontières - « Escalader le ciel » pour la 18è édition

A l'ère de l'exploration spatiale, la 18è édition du concours Chansons sans frontières se focalise sur le thème « Escalader le ciel ». « Nous sommes souvent en quête du dépassement de soi. Escalader le ciel, c'est peut-être, chercher à dépasser nos limites pour aller au bout de nos rêves. C'est aussi se faire confiance, accepter les mains tendues pour alléger le chemin. Persévérer étape par étape, atteindre les sommets, réussir. »

En voilà une argumentation des plus motivantes. Cherchez le tempo, le bon rythme, les mots justes pour cette ascension vers l'écriture de votre plus belle chanson. Si la date limite est fixée le 19 novembre, le concours est ouvert à tous, excluant les personnes résidant en France. Les règles ne changent pas, il s'agit d'écrire trois couplets et un refrain pour une chanson. A la clé, un séjour en France pour deux personnes tous frais payés. Cinq autres prix seront également attribués.

Le concours Chansons sans Frontières est une aventure culturelle moderne, éthique, pédagogique et festive qui a pour vocation de favoriser les échanges et le dialogue interculturel à travers des actions artistiques et des événements en ouverture sur le monde, depuis son ancrage en Basse Normandie. A travers un langage commun, la musique et une langue partagée, le français. Chansons sans Frontières offre un espace de libre expression, d'échanges, de solidarité et de diversité culturelle.