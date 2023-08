Madagascar: Projet PRODUIR - Des matériels pour les zones d'intervention du projet

Divers matériels et équipements ont été remis à la Commune urbaine d'Antananarivo, aux communes de Bemasoandro, Andranonahoatra et Anosizato Andrefana ainsi qu'aux Rafitra Fikojana ny Rano sy Fahadiovana (RF2) de ces zones d'intervention du PRODUIR.

3 camions, 55 équipements de communication, 755 équipements de pré-collecte et 100 charrettes ont été remis hier dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience (PRODUIR). Ces matériels sont des appuis aux communes et aux RF2 dans le cadre de la sous-composante 1.2 du PRODUIR. Le sous-composant en question s'articule autour de « la restructuration des quartiers et de l'amélioration des quartiers, surtout pour l'entretien des travaux réalisés dans le cadre des travaux urbains phase 1 ». La remise de ces matériels entre également dans la sous-composante 2.3 du PRODUIR qui consiste au « renforcement des capacités et les réformes sectorielles pour l'assainissement, pour l'appui aux pré-collectes des déchets et pour la sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement de la population d'Antananarivo ».

Etapes

La première phase des travaux urbains menés par le projet PRODUIR arrive presque à son terme. Les 206 infrastructures se composent de ruelles, de voies carrossables, d'escaliers, de passerelles en béton armé ainsi que d'infrastructures communautaires comme des bibliothèques, des terrains de basket, des murs de soutènement et des infrastructures sanitaires, notamment des lavoirs et des bornes fontaines. Il s'agit maintenant de les entretenir et de continuer les campagnes de sensibilisation autour de la citoyenneté. Les RF2 ainsi que les maîtres d'oeuvre sociale du PRODUIR auront de grands rôles à jouer dans ce sens. Pour le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le projet ainsi que les communes impliquées, le respect des biens communs est essentiel pour que les infrastructures soient pérennes. PRODUIR entre aujourd'hui dans sa phase cruciale à travers la libération et la sécurisation des emprises le long du canal C3. Dans cet intervalle, la sensibilisation de la population est importante pour que les travaux puissent se dérouler de manière optimale.