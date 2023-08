Madagascar: Pépinière industrielle - Appel à projet pour les entrepreneurs intéressés, à Brickaville

Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) annonce l'ouverture des inscriptions pour les entrepreneurs intéressés par la gestion d'une machine de production de chips à Brickaville. Cette initiative fait partie du programme ODOF (One district, one factory) et s'inscrit dans le cadre de l'effort de l'État pour promouvoir l'industrialisation du pays et augmenter la part de l'industrie dans le PIB national. En effet, le MICC invite les entrepreneurs intéressés à postuler pour la gestion de la machine de production de chips à Brickaville. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 août à 16h00. Selon les responsables auprès du ministère, les offres peuvent être envoyées par mail ou remises en personne au bureau de la direction régionale de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (DRICC) de la région Atsinanana, à Toamasina.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale du programme ODOF, visant à encourager l'industrialisation à travers tout Madagascar. L'État a constaté que seulement 15% du Produit intérieur brut (PIB) du pays était constitué par l'industrie en 2015, un chiffre qui a augmenté à 17% en 2020. Toutefois, ces statistiques montrent que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour stimuler l'industrialisation et augmenter la contribution du secteur industriel à l'économie nationale. Les pépinières industrielles, telles que celle établie à Brickaville, jouent un rôle clé dans la promotion de l'industrialisation régionale et nationale. En offrant des opportunités aux entrepreneurs de s'impliquer dans des projets de production et d'entrepreneuriat, ces initiatives favorisent la création d'emplois, le développement économique et la diversification des activités industrielles. Bref, l'appel à projet pour la gestion de la machine de production de chips à Brickaville offre aux entrepreneurs l'occasion de contribuer au développement économique de la région Atsinanana et à l'effort global d'industrialisation de Madagascar. Les candidats intéressés sont encouragés à soumettre leurs offres avant la date limite afin de participer à cette initiative prometteuse. La concrétisation de cette pépinière industrielle devrait contribuer à renforcer le secteur industriel du pays et à réaliser les objectifs d'augmentation de la part de l'industrie dans le PIB national.