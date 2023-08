Madagascar: Vitrine du Vakinankaratra - 200 stands prévus pour la 25ème édition

La 25ème édition de la Vitrine du Vakinankaratra aura lieu sur l'Avenue de la Gare d'Antsirabe du 31 août au 2 septembre prochain.

Un double événement en réalité, puisque l'édition coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire du Fivondronan'ny Orinasan'i Vakinankaratra (FIOVA), qui en est l'organisateur.

Énorme potentialité

Une occasion de plus pour le groupement des entreprises du Vakinankaratra de mettre en avant l'énorme potentialité économique de la région. L'événement sera d'ailleurs placé sous le thème de « La croissance des entreprises et l'utilisation cohérente des ressources disponibles ». « Nous avons choisi ce thème proactif pour justement inciter les entreprises à trouver la meilleure façon d'utiliser les ressources locales et bénéficier des services des partenaires locaux pour leur développement », explique Ramarijaona Andrianjafy, président du FIOVA.

En effet, « Nous voulons faire en sorte que ce 30ème anniversaire interpelle les entreprises sur le fait qu'au lieu de se focaliser sur le souci de rentabilité financière, elles doivent dorénavant intégrer dans leurs perspectives de croissance, l'utilisation cohérente des ressources disponibles tout en tenant compte de la durabilité et de la protection de l'environnement avec seulement quatre dimensions majeures sur ce thème : les ressources humaines, les terres cultivables, le potentiel renouvelable et l'économie circulaire », poursuit-il.

Partenariats

Et cette fois-ci, le FIOVA va frapper fort en prévoyant 200 stands où chaque participant pourra exposer ses produits et se mettre en contact directement avec des interlocuteurs pour d'éventuels partenariats ou encore proposer des idées innovantes et des bonnes pratiques permettant d'assurer la croissance de son entreprise. Comme à chaque édition, la Vitrine du Vakinankaratra regroupe tous les secteurs d'activité qui font la renommée de la région. Pour ne citer, entre autres que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation artisanale, la petite et la grande industrie. La région du Vakinankaratra est aussi un excellent exemple de réussite des petites et moyennes entreprises spécialisées dans la production et la distribution de yaourts, de fromages, de jus de fruit, de fruits confits, de confitures.... Les grandes unités industrielles, fleuron de l'industrie nationale, seront également de la partie. Le groupe SOCOTA, mastodonte de l'industrie textile ; mais aussi SOCOLAIT, géant des produits laitiers et dérivés ; CEMENTIS, une des plus grandes cimenteries de la région Océan Indien, la STAR et SACIMEM seront évidemment présentes.

Activités annexes

La Vitrine du Vakinankaratra prévoit bien évidemment des activités annexes dont, en premier lieu, les conférences-débats à thèmes et les séances de formation destinées aux jeunes. Un espace couvert sera dédié aux rencontres B to B et aux échanges avec des organismes privés et publics. Des animations culturelles seront organisées avec les interventions économiques des participants, ainsi que des reportages en direct, sans compter les messages publicitaires et les concours. Sans oublier les événements sportifs avec, notamment la traditionnelle marche de la solidarité mais aussi l'inévitable compétition cycliste, une des spécialités du Vakinankaratra. Bref, le rendez-vous incontournable de la fin de ce mois d'août sera incontestablement la Vitrine du Vakinankaratra.