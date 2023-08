Tunisie: L'ESS meuble l'intersaison - En pensant à Constantine...

A moins de trois semaines du match qui pourrait conditionner le début de saison, soit le déplacement africain en Algérie face au CSC, il n'y a pas de temps à perdre, surtout que tout est en place ou presque.

Après la nomination officielle du head-coach Imed Ben Younes, qui a mis fin au bail de Faouzi Benzarti, la place est au soulagement d'avoir décanté la situation en rajeunissant le staff technique. Désormais, avec le trio Ben Younes comme entraîneur principal, assisté de Nafkha et Ghzal, c'est une belle équipe de techniciens sur le banc dont bénéficie l'Etoile. D'ailleurs, Ben Younes connaît nombre d'anciens joueurs passés sous sa coupe lors de la saison 2019-2020 en tant qu'assistant, il devrait donc s'adapter rapidement et mettre en exergue sa bonne gestion du groupe et sa faculté à assurer la transition. On l'a vu dernièrement réussir une première expérience en solitaire en fin de saison à Monastir, après le départ précipité de Darko Novic. Ben Younes a un tempérament offensif dans sa vision du jeu, ce qui est important en vue des grandes échéances, même s'il faut qu'il assure une bonne tenue d'ensemble derrière, clé du succès étoilé avec Benzarti.

De la qualité du jeu et des enseignements tirés des matchs de préparation va dépendre la réussite de la campagne africaine. La confirmation du staff technique a précédé celle du staff médical qui comporte le médecin du club Walid Ouannes. Ainsi, deux préparateurs physiques, dont Mehdi El Haj Amor, et l'entraîneur des gardiens, Kabil Ben Othman, ont été notamment présentés. Une officialisation à tous les niveaux sur fond de continuité en haut de la pyramide de l'ESS, sachant que le président Othman Jenayah a prolongé son bail, uniquement sous certaines conditions avant de mettre entre de bonnes mains, dans un futur proche, les destinées du club sahélien.

L'échéance principale qui va jauger des ambitions du club étant le parcours en Champions League. Mais avant Constantine, des matchs amicaux sont donc au programme dont le plus important est celui prévu à Milan pour affronter les «Rossoneri» dans une confrontation de prestige. Car cela va donner une idée importante à Ben Younes pour arrêter le meilleur onze en vue du déplacement périlleux en Algérie, une semaine après.

Garder le cap

L'Etoile est à la croisée des chemins entre la bonne saison effectuée et les enjeux de celle à venir. Un club qui a des certitudes mais se cherche encore puisqu'il ne sait pas quelles sont les limites du groupe actuel et dans quelle mesure il va falloir le renforcer. Avec les départs de seconds couteaux dont le dernier en date celui de Zinedine Boutmene parti au CR Belouizdad et le maintien des meilleurs éléments, le club sahélien prouve qu'il y a une bonne gestion d'ensemble du groupe de joueurs et des forces en présence.

Le club garde le cap et lorgne vers Constantine pour lancer idéalement sa saison qui coïncide avec la première journée de championnat... Aymen Balbouli, joueur emblématique, a annoncé sa retraite et laisse une place de gardien de but vacante même si avec la recrue Krir et le gardien numéro 1, Ali Jemal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter...

En attendant, de nombreuses rumeurs de transfert circulent pour évoquer d'éventuels renforts en attaque à l'instar du milieu de terrain algérien Abdelwaheb Tlili de l'Olympique Médéa, mais rien de concret puisqu'il a échoué aux tests d'usage. Aux entraînements, on a revu les Brigui, Hamza Jelassi ou encore Vinnie Bongonga qui se donnent sans compter en attendant les choses sérieuses. La pression monte peu à peu à Boujaafar.