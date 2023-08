Madagascar: Secteur du numérique / Partenariat Orange - UNFPA pour l'autonomisation des jeunes et des femmes

L'UNFPA, Orange Madagascar et Orange Solidarité Madagascar ont officialisé, hier, leur partenariat en signant un mémorandum d'accord. Ce protocole vise à établir un cadre de coopération pour favoriser l'autonomisation des jeunes et des femmes dans le secteur du numérique ainsi que dans les domaines de la santé et des droits sexuels et reproductifs. La signature de ce mémorandum d'accord marque une étape cruciale dans l'effort commun pour renforcer les capacités numériques des jeunes et des femmes à Madagascar. Grâce à cette collaboration, plusieurs partenariats tripartites seront mis en place entre l'UNFPA, Orange Madagascar, Orange Solidarité Madagascar et les Ministères concernés, afin de répondre aux besoins spécifiques identifiés.

Selon les explications, la collaboration prioritaire comprend le soutien aux Maisons des jeunes et Espaces jeunes avec équipement, connexion Internet, formations, sensibilisation, inclusion numérique et e-sport pour les jeunes. Elle englobe également la promotion de la santé maternelle et des droits sexuels et reproductifs via les villages orange, incluant réhabilitation des infrastructures, équipement des agents de santé, formations et sensibilisation. L'autonomisation des femmes vulnérables (survivantes de violences basées sur le genre et femmes vivant avec un handicap) par des formations professionnelles, équipement adéquat et campagnes de sensibilisation, est un autre aspect. Enfin, les Innovation Room de l'UNFPA bénéficieront du soutien de l'Orange Digital Center et du programme FabLab d'Orange avec formations et accompagnement pour les jeunes, porteurs de projets.

Par ailleurs, la signature du mémorandum d'accord coïncide avec la Journée Internationale de la Femme Africaine, axée sur le thème « Autonomisation des femmes et des filles, grâce au numérique ». Pour Josiane Yaguibou de UNFPA Madagascar, l'initiative pour développer les compétences des femmes et leur offrir des opportunités de croissance. De son côté, Frédéric Debord, DG d'Orange Madagascar, a mis en avant l'engagement de l'entreprise envers les femmes avec des programmes tels que Maisons Digitales et FabLabs Solidaires. Pour sa part, Benja Arson, président d'Orange Solidarité Madagascar, a souligné l'importance de l'inclusion des femmes à travers le pays.