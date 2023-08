Gabon: 'Je veux bénéficier de leurs suffrages pour faire entendre à nouveau la voix de Ndjolé, leur voix à l'Assemblée Nationale'

interview

Plus que quelques jours et les campagnes électorales seront officiellement lancées au Gabon. Les candidats aux différentes élections préparent leurs stratégies pour convaincre leurs différents électeurs. Dr Jovanie Eyenga, jeune médecin de formation. Il a à son actif, plusieurs casquettes. Sa candidature aux législatives a été validée. Il nous a accordés une interview pour dire clairement ses sources de motivation pour Ndjolé.

Vous êtes candidat aux législatives 2023. Vous êtes jeune et déterminé. Qui est ce qui vous a poussé à être en lice ?

Mon engagement pour Ndjolé et le Gabon ne date pas d'hier, depuis 15 ans, Ndjolé est sortie du chemin du progrès. Le doute et les inquiétudes se sont installées. Les difficultés auxquelles j'ai été confrontées dans mon enfance y sont toujours et la situation sociale s'est considérablement dégradée. C'est dans l'optique de proposer une offre nouvelle pour tous, de rassembler celles et ceux qui veulent agir ensemble pour mettre en oeuvre des mesures trop longtemps repoussées que je me porte candidat aux élections législatives.

Votre candidature a été validée. Comment l'avez-vous reçu ?

La validation de ma candidature n'a pas été une surprise, nous avions fourni tous les documents demandés par le Centre Gabonais des Elections (CGE). Elle nous a simplement permis de passer de prétendant à la candidature à Candidat. Mon entourage a accueilli cette information avec satisfaction et enthousiasme.

%

Vous député, que proposez-vous aux électeurs pour bénéficier de leurs suffrages ?

· Je veux bénéficier de leurs suffrages pour faire entendre à nouveau la voix de Ndjolé, leur voix à l'Assemblée Nationale et au-delà en proposant d'emblée six projets de lois dans les domaines de la santé, l'éducation, l'emploi, la recherche, l'environnement et la culture ;

· Je veux disposer de leurs suffrages pour faire bénéficier à Ndjolé la vision et les outils de développement de notre temps.

· Je veux tirer parti de leurs suffrages pour mettre fin au statuquo, rassembler toutes les énergies et intelligences possibles d'où qu'elles viennent et qui par leur amour profond pour Ndjolé veulent qu'elle retrouve le chemin de la grandeur.

· Je veux disposer de leurs suffrages pour faire de l'Abanga-Bigne la première puissance départementale du Gabon dans la prochaine décennie ;

· Je veux user de leurs suffrages pour doter Ndjolé d'outils de gouvernance solide socle fondamental de son développement en phase avec les agendas 2063 de l'Union Africaine et 2030 des Nations Unies.

Message aux électeurs

Je veux dire aux populations de la commune de Ndjolé et du canton nord que changer de Député n'est pas une fatalité. Je suis jeune porté par un élan nouveau pour tous. L'état d'urgence est partout. Il n'y a plus de temps à perdre. Le moment est venu d'accorder une chance à un autre enfant de notre localité pour qu'il montre ce qu'il peut faire avec la force de chacun. Je ne vous demande pas de me faire confiance parce que je suis médecin, mais plus tôt de prêter une oreille attentive aux idées nouvelles et à mon ambition profonde pour notre belle localité.

Je sais pouvoir compter sur vous, afin qu'ensemble dès le 26 aout au soir, une aire nouvelle s'ouvre pour Ndjolé et le canton nord.