Gabon: OYEM/ Le PAYNCOP Gabon a formé les jeunes et les femmes au leadership politique

C'est grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) que le Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix, section Gabon (PAYNCOP Gabon) a formé, le week-end écoulé, une trentaine de jeunes et femmes candidats de la commune d'Oyem au leadership politique.

C'est l'hôtel de ville qui a prêté son cadre à l'atelier de formation qui a réuni près d'une quarantaine de participants, issus des partis politiques de la majorité, l'opposition ainsi que des candidats indépendants. Bien avant l'atelier de formation, un dialogue intergénérationnel a été organisé entre les autorités locales et les participants.

Ce dialogue a permis aux participants d'échanger librement avec les autorités locales afin de renforcer la collaboration entre les deux parties, dans une approche de gestion inclusive qui donne l'opportunité aux jeunes de participer aux affaires publiques. « On ne peut pas tous être maire, conseiller municipal ou départemental. On peut toutefois participer à la gestion des affaires publiques lorsqu'il existe une véritable collaboration entre les autorités locales et les citoyens, réunis en association. Tel est le sens de ce dialogue intergénérationnel » a expliqué Jerry Bibang, le Coordonnateur du projet.

« La représentativité des jeunes et des femmes reste par ailleurs très faible dans les instances politiques décisionnelles alors qu'ils constituent les militants les plus nombreux dans les partis politiques de la majorité comme de l'opposition. Raison pour laquelle nous souhaitons les accompagner lors de ces différentes élections afin d'améliorer cette représentativité » a-t-il ajouté.

%

Pour le Secrétaire général de préfecture, Cyprien Meboune M'Esso, représentant le préfet empêché, « le projet cadre avec les politiques publiques du pays, notamment la Politique Nationale de la Jeunesse (contrat de partenariat pour une jeunesse responsable) qui recommande d'associer les jeunes dans la gestion des affaires publiques. Il s'inscrit également dans la volonté politique des plus hautes autorités, une volonté matérialisée par plusieurs mesures, notamment "le septennat de la jeunesse" et "la décennie de la femme" » La formation, assurée par l'expert géopolitologue, consultant international Francis Sima Mba, et qui s'est voulue très pratique, a concerné essentiellement les éléments relatifs à la campagne électorale, notamment la stratégie politique, l'élaboration d'un programme politique, le marketing politique ainsi que des astuces liées à la prise de parole en public.

« Ça été très instructif pour nous. Nous avons appris beaucoup sur les actions à mener avant, pendant et après le vote. J'ai également appris sur la gestion d'une équipe de campagne et même le comportement à adopter durant la campagne » a déclaré Junior Franck Nkou-Nkou, jeune candidat pour le parti politique Forum pour la République Gabonaise (FRG). « Le séminaire a été très fructueux pour nous car nous avons appris comment mener une campagne efficace avec des ressources limitées » a ajouté Mengue Arlette, jeune candidate pour le parti Mon Destin en Main (MDM).

En marge des formations, le projet prévoit un appui logistique à l'endroit des jeunes et femmes candidats qui répondraient aux critères définis.