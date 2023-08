Madagascar: Hira Gasy - Un nouveau site public en plein centre-ville

La capitale de Madagascar se voit doter d'un nouveau site culturel depuis ce dimanche 30 juillet. Il s'agit du nouveau Kianjan'ny Hira gasy, une nouvelle infrastructure dédiée à la pratique du Hira Gasy, sise à Anosy, juste à côté de la Bibliothèque Nationale.

Depuis dimanche, les amateurs de cet art populaire peuvent désormais assister aux joutes verbales moralisatrices, nanties d'humour et de dérision, déclamées et dansées sur fond de roulement de tambour, de flûte et trompette. Chaque fin de semaine, ces troupes foisonnant de couleurs se produiront dans ce lieu que l'Etat a conçu spécialement pour cet art.

« Cela fait des dizaines d'années que les Mpihira Gasy ont souhaité avoir un site public », a affirmé Ra Fredy, le représentant de la Fédération des « Mpihira Gasy », lors de la cérémonie d'inauguration du lieu, ravi que l'Etat, grâce à un partenariat avec le secteur privé, ait finalement accédé à leurs souhaits.

Pour marquer cette cérémonie d'inauguration, Tarika Fenoarivo Gara Rapaulson et Etienne Ratovoelsona Ambatonapoaka ont offert au public venu nombreux pour l'occasion, une bataille de proverbes et de sagesse populaire des plus enflammés.

Puisqu'il s'agit d'un lieu public géré par l'Etat, par l'intermédiaire de l'Office National des Arts et de la Culture (OFNAC), « aucun loyer ne sera exigé des troupes qui y feront des représentations », a expliqué la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy lors de la cérémonie d'inauguration. Ils devront cependant participer financièrement à l'entretien et au nettoyage des lieux.

La Fédération des « Mpihira Gasy » collaborera avec l'OFNAC dans la gestion des lieux. Des bureaux leur sont d'ailleurs attribués, à côté des loges et vestiaires. Tout dans cette infrastructure modernisée a été conçu pour mettre en valeur cette richesse culturelle malgache. De plus, les murs du site sont parés de chefs-d'oeuvre de peintres malgaches qui mettent en exergue différents aspects du Hira Gasy.

C'est également durant cette cérémonie d'inauguration que la ministre de la Culture a annoncé que la décision de l'UNESCO à propos de l'inscription du « Hira Gasy » à la liste du Patrimoine culturel immatériel de l'Humanité serait connue avant la fin de cette année. Rappelant qu'elle a elle-même déposé les dossiers d'inscription à l'UNESCO, à Paris en avril 2022.