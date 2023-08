Madagascar: Etat - Secteur privé - Signature d'un Pacte de programmation industrielle

Dans le but de renforcer l'environnement des affaires et promouvoir le développement des activités productives, l'Etat malgache a signé hier le Pacte de programmation industrielle en partenariat avec les acteurs du secteur privé.

Cette initiative fait suite à la récente loi sur les investissements et vise à promouvoir une coopération étroite entre les deux parties pour favoriser l'industrialisation du pays. Lors de la cérémonie de signature du Pacte de programmation industrielle à Ankorondrano, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, a souligné l'importance d'un secteur privé fort pour le développement économique. Il a également mis en avant l'interdépendance entre investissements, financement et confiance, qui requiert une coopération étroite et des discussions constructives entre l'Etat et le secteur privé. Cette signature marque un engagement historique entre l'Etat malgache et les organisations du secteur privé. L'atelier préparatoire, qui s'est tenu il y a un mois, a posé les grandes lignes du Pacte, qui vise à faciliter l'industrialisation du pays. En outre, la présence du ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, lors de la cérémonie de signature souligne l'importance d'un accès à l'énergie de qualité pour le bon fonctionnement de l'industrie.

Partenariat prometteur

De nombreuses organisations du secteur privé ont adhéré au Pacte, dont le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), le Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA), le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP), le Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique (SYMABIO), le Groupement des Exportateurs d'Huiles Essentielles de Madagascar (GEHEM), la Fédération des Opérateurs Miniers de Madagascar (FOOM) et l'Association Professionnelle du Secteur Pétrolier Amont de Madagascar (APPAM). Ce partenariat public-privé constitue une avancée majeure dans l'histoire de l'industrie malgache et ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrialisation du pays. Selon les explications, le Pacte de programmation industrielle permettra aux acteurs du secteur privé de connaître les secteurs d'activité présentant des opportunités de partenariat avec l'Etat. Parmi ces secteurs figurent l'agriculture, le textile, les ressources minérales, le pétrole amont et les énergies renouvelables. Cette approche vise à stimuler l'investissement et à créer un environnement propice au développement de projets industriels d'envergure.

%

Développement

Pour le ministre Edgard Razafindravahy, l'industrialisation est un pilier essentiel pour le développement du pays, surtout avec une population dépassant actuellement les 25 millions d'habitants. En mettant en place le Conseil National pour l'Industrialisation de Madagascar (CNIM), l'Etat souhaite continuer à promouvoir un partenariat public-privé solide et construire les bases d'un développement durable et inclusif pour le pays. La signature du Pacte de programmation industrielle constitue une étape majeure dans le renforcement de la coopération entre l'Etat et le secteur privé pour le développement économique de Madagascar. En ciblant des secteurs stratégiques, ce partenariat ouvre la voie à des opportunités prometteuses pour l'industrialisation du pays et la création d'un environnement propice à l'investissement et à la croissance économique.