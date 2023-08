Sénégal: Afrobasket fémini - « Le Sénégal doit miser sur son expérience pour rebondir », selon Cheikh Sarr

Kigali, 1er août (APS) - Le Sénégalais Cheikh Sarr, entraîneur de l'équipe du Rwanda féminine de Basket, a estimé lundi que le Sénégal va faire jouer son expérience et son physique pour « rebondir » dans la compétition.

« Le Sénégal a une belle équipe. C'est une équipe physique qui a la taille et surtout de l'expérience. Il y a beaucoup de joueuses qui ont participé à des Afrobaskets », a-t-il lors d'un entretien avec la presse sénégalaise.

Selon l'ancien entraineur de l'équipe masculine du basketball, les Lionnes vont « rebondir parce que le Sénégal est une équipe qui a de l'expérience et qui a un bon entraîneur (...) je pense qu'elles vont faire un bon tournoi ».

Cheikh Sarr a souligné le bon début de match contre l'Ouganda avec une équipe qui contrôlait le jeu. « Mais après le jeu sénégalais a été coupé, même si Aya Traoré a été très présente » a-t-il analysé.

Qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket féminin avec le Rwanda, Cheikh Sarr estime que le potentiel champion de ce tournoi se trouve entre l'Egypte, le Sénégal, le Mali, l'Ouganda et le Mozambique.

« Le nom des pays reste, mais les effectifs changent et les coaches aussi. Il ne faut donc pas seulement garder le nom de l'équipe, il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur »,a-t-il soutenu.

%

Le Sénégal a perdu ses deux matchs du groupe C contre l'Ouganda (83-85) et contre le Mali (49-72). Il a terminé troisième du groupe et doit jouer les huitièmes de finale contre l'Egypte pour chercher une qualification.

S'exprimant en conférence de presse, après la victoire du Mali sur le Sénégal, le sélectionneur des Aigles, Oumarou Sidiya pense aussi que les Lionnes disposent des atouts de revenir dans la compétition. « Le Sénégal est une bonne équipe et je ne serais pas étonné de les croiser encore dans le tournoi », a-t-il dit.

« Le Sénégal est une équipe de repère dans le championnat africain. Quand une équipe joue contre elle, elle est surmotivée. Le Sénégal est une équipe à ne pas négliger et je suis sûr et certain qu'il sera présent », a averti, l'entraîneur de la Guinée, Ousmane Camara.

De l'envoyée spéciale de l'APS