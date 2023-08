Afrique: AfroBasket feminin Fiba 2023 - Le Sénégal 3e de la poule C, hérite de l'Égypte 2éme de la poule D

Les « Lionnes » du Sénégal qui terminent à la dernière place de la poule C qu'elles partageaient avec le Mali et l'Ouganda vont jouer contre l'Égypte, deuxième de la poule D, en huitièmes de finale. Les Égyptiennes ont gagné leur premier match contre la Rdc (89 -78) avant de perdre hier devant le Nigeria de (83-65).

Le Mali et le Nigeria, vainqueurs respectivement des groupes C et D se qualifient directement pour les quarts de finale tandis que le Sénégal troisième et Égypte deuxième passeront par le tour de qualification des huitièmes de finale. Un match à gagner pour « Lionnes » si elles veulent poursuivre l'aventure.

Sénégal-Mali (49-72): Les « Lionnes » enchainent deux revers et filent en 8e

L'équipe nationale féminine du Sénégal est mal partie pour cet Afrobasket FIBA 2023. Elle a enchainé deux revers contre l'Ouganda (85-83) samedi, et le Mali (72-49) hier à la BK Arena. Les « Lionnes » qui terminent troisième de leur poule devront jouer les matchs de 8e pour espérer se qualifier pour les quarts de finale.

Les « Lionnes » du Sénégal ont livré leur deuxième match de la compétition, hier, à la BK Arena, contre le Mali. Un duel intense entre deux équipes qui, non seulement, se connaissent bien, mais ont presque le même style de jeu. Dès le premier quart temps, le Sénégal a voulu diriger le jeu, misant sur ses intérieures à savoir Fatou Babou Diagne, Madjiguéne Séne et Arame Niang pour dérouler. En bonne meneuse, Cierra Janay Dillard joue sur sa rapidité pour servir des passes en profondeur à ces dernières qui assurent le reste face à une équipe malienne un peu désordonnée au début. Les protégées de Moustapha Gaye dominent du coup le premier quart avec un écart de 5 points (16-11). La suite va être un peu plus compliquée pour les « Lionnes » puisque les « Aigles Dames » vont se ressaisir et changer de stratégie. Elles servent aux « Lionnes » une défense agressive et les poussent en même temps à commettre des fautes au niveau de l'attaque. Le Mali grignote alors le score et revient à moins 2 à la mi-temps (28-26) en faveur du Sénégal).

De retour des vestiaires, l'on assiste à une piètre prestation des coéquipières d'Aya Traoré, qui se laissent dominer par une équipe du Mali déchainée, prête à prendre le large au niveau du score. Les Maliennes enchainent les paniers au moment où les Sénégalaises ne parviennent pas à faire trois passes correctes. Les protégées d'Oumarou Sidiya terminent alors le troisième quart temps sur un matelas confortable de 16 points d'écart (52-36). Le Sénégal n'a de son côté marqué que 8 points durant 10 minutes de jeu et il ne fera pas mieux au dernier round car le match ne changera pas de visage puisque le Mali va continuer son festival et les « Lionnes »... leur jeu désordonné. Déjà à 6 minutes de la fin, les « Aigles » étaient à 60 points et au coup de sifflet final, à 72 points. Le Sénégal perd du coup son deuxième match et cette fois-ci d'un écart important pour une équipe que tout le monde voyait comme l'un des favoris de la compétition.

MOTS DES ENTRAINEURS

MOUSTAPHA GAYE : COACH DU SENEGAL

« Cette équipe du Sénégal n'est pas prête à aller plus loin »

« J'ai un constat froid, c'est d'abord qu'on n'a pas les jambes et une personnalité collective pour gagner un match de l'Afro basket. Le plan du jeu a marché pendant une mi-temps et après l'équipe s'est effondrée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est ça, on n'est pas prêt physiquement. Je ne sais pas, après deux mois de préparation, c'est inadmissible mais il faudra évaluer après et assumer les responsabilités. Donc, je prends sur moi. J'ai dit aux filles tout à l'heure qu'on se prépare pour un huitième de finale, si on ne gagne pas, on rentre à la maison car il n'y a rien à faire d'autre. Le constat est froid, cette équipe du Sénégal n'est pas prête pour aller plus loin.

On reste sur le même objectif, il sera atteint ou pas, on verra bien. Mais j'ai fait un constat notre prestation est pitoyable, on n'a pas les jambes. Je ne sais pas ce qu'il faut faire et il y a beaucoup de questions que je me pose. Maintenant un huitième de finale est fait pour être joué, on va le jouer à fond même si je suis très inquiet de l'état physique et mentale de notre équipe. Je pense que contre l'Égypte, on va se remobiliser pour essayer de gagner ce match. On n'a pas le droit d'abandonner ».

OUMAROU SIDIYA : COACH DU MALI

« Nous allons nous battre contre les autres équipes car l'objectif c'est... »

« Nous avons essayé de comprendre le jeu du Sénégal. Au début, ça n'a pas été facile, les filles ne sont pas rentrées dans les consignes données. Mais dans les vestiaires, nous les avons remobilisées pour leur faire comprendre que face à une équipe assez expérimentée, il faut aller vite dans le jeu et c'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de les prendre de vitesse et c'est ce qui a marché. Nous faisons toujours des visionnages des équipes adverses, mais cela ne suffit pas car sur le terrain, nous avons certaines difficultés en début de rencontre. Dans les vestiaires, le temps que nous avons nous sert à corriger les erreurs. Nous sommes venus pour chercher le titre. Nous allons nous battre contre les autres équipes car l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout et de remporter le trophée. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. Nous avons le temps de récupérer et de revoir nos plans en fonction des adversaires qui vont venir et prendre match par match. Deux victoires, c'est important pour la confiance, mais il faut rester très prudent. Ce n'est pas parce que nous avons gagné d'emblée deux matches que le reste va être facile. Je crois que le reste sera tout aussi difficile et nous allons prendre la compétition match par match ». Absa NDONG

ÉCHOS

Paul Kagame au stade

Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a honoré de sa présence la Fiba Afrique, hier, lors de la troisième journée de l'Afrobsket féminin. Il a assisté au match Rwanda-Angola à la BK Arena et le public venu nombreux a salué cette présence avec des acclamations. Les jeunes rwandaises se sont également battues jusqu'au bout espérant remporter leur match devant leur président de la République. Malheureusement, elles n'ont pas tenu en fin de match après une prolongation de 5 mn (74-68). Paul Kagame avait également fait une brève apparition au stade, samedi dernier, lors du match Mozambique- Guinée.

...Le rappeur Français La fouine aussi

À la mi-temps du match Rwanda- Angola, hier, à la BK Arena, le public a eu droit à une prestation du rappeur français La Fouine. Ce dernier qui séjourne depuis quelques jours au Rwanda s'est produit en remixant ses plus beaux tubes.

envoyée spéciale