Afrique: Le rôle des médias dans la lutte contre les stéréotypes décortiqué par des responsables de médias russes et africains

Dakar — L'invitation adressée en 2019 et 2023 par l'agence de presse russe Tass à ses homologues africaines à l'occasion du Sommet Russie-Afrique de 2019 et 2023 constitue un pas "important" dans la recherche de solutions contre les stéréotypes, a indiqué récemment à Saint-Petersboug le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Thierno Ahmadou Sy.

Le DG de l'APS intervenait lors d'une table-ronde organisée par l'agence Tass sur le thème : "Russie-Afrique : la lutte contre les stéréotypes. Le rôle des médias dans la formation d'une image positive". Cette table ronde est organisée à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique, qui s'est tenue jeudi et vendredi à Saint-Petersboug.

"Je crois que ce genre d'échanges constitue un pas très important dans la recherche de solutions à la mauvaise image véhiculée par les médias occidentaux aussi bien au détriment de notre continent que de la Russie", a estimé M. Sy dans une intervention dont copie est parvenue à l'APS.

Il a rappelé que "l'Afrique a longtemps souffert de cet état de fait". Selon lui, "la prolifération actuelle de la désinformation, des fake news est venue y augmenter une couche". C'est la raison pour laquelle l'APS envisage d'organiser en octobre prochain un Forum médiatique sur les impacts négatifs des fake news sur les pays africains et au-delà.

"Il serait également intéressant d'arriver à renforcer la présence des journalistes russes en Afrique et africains en Russie pour une transmission de première main d'informations ne souffrant d'aucune manipulation", a-t-il suggéré.

La Directrice générale de l'Agence ivoirienne de presse (AIP), Oumou Barry Sana, quant à elle, a plaidé pour la formation des journalistes, la multiplication des voyages d'échanges et l'envoi réciproque de correspondants.

Le même souhait de renforcer le désir de mieux connaître l'autre par non seulement la présence effective de reporters russes dans les pays africains et vice-versa, a été émis par la directrice du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

"La bonne information doit venir de journalistes russes et africains formés, conscients des enjeux économiques, politiques, culturels actuels et non traitée sous le prisme déformant d'un tiers état", a souligné Mme Zakharova.

Les directeurs généraux des agences russe (TASS), Andre¨Kondrachov, algérienne (APS), Samir Gaid, namibienne (Namibia press agency), Linus Tchata, congolaise, Bienvenu-Marie Bakumanya, ont aussi lancé un appel similaire pour un rapprochement des journalistes russes et africains, en vue d'une meilleure compréhension de l'urgence de combattre notamment la désinformation.

Le Forum médiatique Russie-Afrique est organisé en marge du deuxième Sommet économique et humanitaire Russie-Afrique, ouvert mercredi à Saint-Petersbourg par le président russe Vladimir Poutine, en présence notamment du président en exercice de l'Union africaine et président de l'Union des Comores, Azali Assoumani.