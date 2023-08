Cote d'Ivoire: Régionale dans le Haut Sassandra-Stéphane Kipré et Djédjé Mady répondent à leurs adversaires Rhdp

Stéphane Kipré déclare que le Rhdp veut le poste de président du conseil régional du Haut Sassandra pour une assomption politique.

L'alliance PPA-CI - PDCI pour l'élection régionale dans le Haut-Sassandra conduite par le professeur Alphonse Djédjé Mady a animé le samedi 29 juillet 2023, au stade de Vavoua, un meeting, mettant ainsi fin à sa tournée de présentation dans le département après celle tenue à Issia la semaine dernière. À cette occasion, le vice-président du PPA-CI, Stéphane Kipré a appelé les populations de Vavoua à ne pas se laisser manipuler en sanctionnant ceux qui veulent le pouvoir pour une assomption politique.

« Ils veulent juste le pouvoir pour une assomption politique, mais allez leur dire qu'il y a des postes qui ne sont pas cumulables en Côte d'Ivoire. En même temps que vous êtes au gouvernement, si vous voulez la région, cela voudrait dire vous demander le suffrage de la région et ensuite vous allez donner à quelqu'un qui n'a pas été choisi. Est-ce qu'ils seront capables de sortir de leur fauteuil du Plateau pour venir s'asseoir ici à Vavoua pour subir ici le manque d'eau ? Nous ne voulons pas des gens qui vont venir diriger la région, seulement les week-ends, le Haut-Sassandra ne va pas seulement se développer le week-end, la politique de développement du week-end, nous n'en voulons pas. Si vous n'avez pas de temps pour nous, nous n'aurons pas de temps pour vous », a dit Stéphane Kipré.

Pour Stéphane Kipré, le Haut-Sassandra est resté aux oubliettes. En témoigne, selon lui, le fonds alloué au Conseil régional.

« Nous sommes les oubliettes de la Côte d'Ivoire. Sinon comment comprendre que la deuxième plus grande région après le district autonome d'Abidjan, voulez-vous que nous puissions faire des miracles lorsque nous avons 1 milliard par année pour toute la région, qui ramène à 45 millions par sous-préfecture. Il y a 23 sous-préfectures et on donne un milliard pour l'investissement. Chers parents, ne nous trompons pas, quand on dit milliards aujourd'hui, un kilomètre de route à reprofiler, ce n'est pas moins de 10 à 20 millions de francs CFA. Nous avons 45 millions par sous-préfecture. Ils disent que si vous êtes avec nous, nous allons aller demander au président de la République et il va nous donner de l'argent pour pouvoir vous aider. Mais si les budgets des conseils régionaux sont assez, pourquoi vous êtes obligé d'aller demander. Ils ne nous donnent pas assez parce qu'ils veulent faire de nous des mendiants pour développer notre région et c'est cela que nous devons refuser car le développement est un droit. Il ne se mendie pas », a insisté le vice-président.

Répondant aux détracteurs du président sortant, Alphonse Djédjé Mady, Stéphane Kipré a déclaré que seul le peuple peut juger les élus.

C'est pourquoi, annonçant la fin de la récréation, Stéphane Kipré dira : « Nous sommes en train d'effacer tous les mensonges qu'ils ont distillés dans la région. Le peuple du Haut-Sassandra, sait que, quelqu'un qui a refusé de siéger avec vous, bien qu'il était proche du Président de la République a refusé de pouvoir aller intercéder auprès de lui pour qu'on donne de quoi à manger aux populations du Haut-Sassandra. S'il a refusé de s'asseoir en tant que conseiller, le peuple va refuser de le faire asseoir en tant que président. Et à partir d'aujourd'hui celui qui attaque Djédjé Mady une fois, je vais l'attaquer 10 fois. Nous n'avons pas à nous justifier face à des gens qui n'ont rien fait. Celui qui veut savoir ce que nous avons fait, qu'il nous montre d'abord ce qu'il a fait. Seul le peuple peut juger les élus. On est ici à Vavoua, montrez-moi ce que vous avez fait à Vavoua, je vous montrerai ce que Djédjé Mady a fait à Vavoua » , a laissé entendre Stéphane Kipré. Et d'ajouter : « Djédjé Mady est en train de nous diriger et nous sommes d'accord, donc je ne comprends pas où est leur problème»

Le candidat de la liste PDCI/PPA-CI, Alphonse Djédjé Mady accusé d'une mauvaise gestion par ses détracteurs a dit sa part de vérité.

Pour lui, le Haut-Sassandra n'a jamais eu 33 milliards à gérer.

« On aurait bien voulu les avoir et on le mérite bien, mais malheureusement, ce n'est pas encore fait », a répondu Alphonse Djédjé Mady. Appelant la population à ne pas se laisser abuser, ni tromper, Djédjé Mady a appelé les fils et filles de la région à se donner la main pour lutter contre le mal commun qui est le sous-développement. « Chers parents ne suivons pas les aveugles en pleine nuit, ayons confiance en nous-mêmes. Nous demeurons tous des frères et des soeurs, nous devons nous donner la main pour qu'ensemble nous trouvions les solutions idoines qui conviennent aux problèmes qui s'imposent à nous. Dites à vos autres enfants que le regroupement du PPA-CI et du PDCI reste les bras ouverts pour que toutes les filles, tous les fils du Haut-Sassandra se donnent la main pour lutter contre notre mal commun qui est le sous-développement », a déclaré Alphonse Djédjé Mady, affirmant que la liste PPA-CI / PDCI remporta ces élections.

Notons que cette grande rencontre a mobilisé l'ensemble des populations du département de Vavoua.