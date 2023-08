Afrique: IXes Jeux de la francophonie/Football - Le gros coup des Etalons face au Sénégal

Le Burkina Faso a fait un grand pas pour la qualification en demi-finale, dans la compétition football des IXes Jeux de la francophonie en battant, le 31 juillet 2023 au stade Tata Raphaël de Kinshasa, le Sénégal sur le score de 1 but à 0. Les Etalons prennent la tête du groupe B devant le Congo et le Sénégal.

La qualification pour les demi-finales, en football, aux Jeux de la francophonie est quasiment assurée pour les Etalons U20. Pour leur première rencontre dans le groupe B ce 31 juillet 2023, les poulains du coach Brama Traoré ont dominé (1-0) leurs homologues sénégalais à l'issue d'un match tendu et âprement disputé. Les joueurs burkinabè ont fait le dos rond presque toute la partie, face à des Sénégalais qui disputaient leur dernier match de groupe. En réalité, les Etalons n'ont joué qu'une bonne demi-heure de ce match.

Or, ils sont bien entrés dans la partie avec les hommes forts de l'entraineur Brama Traoré qui se sont illustrés en coupe de l'UFOA B, en fin juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Zakaria Tinta, le capitaine Tertius Bagré et le meilleur joueur du tournoi UFOA B, Abdoul Kader Ouattara ont démarré la rencontre pied au plancher en repoussant les Sénégalais dans leur moitié de terrain. Salif Tiétiéta en pointe, Harouna Dicko et Memel Dao sont dans leur match.

Ils auraient pu scorer dans les cinq premières minutes s'ils n'avaient pas été maladroits dans le dernier geste. Ou si la belle frappe de Tidiane Bagaya (11e) à l'entrée de la surface n'avait pas frôlé la barre transversale du gardien sénégalais. Abdoul Kader Ouattara, parti sur une série de dribbles aux abords de la surface de réparation, provoque un coup franc plein axe qui sera exploité à bon escient par les Burkinabè. Zakaria Tinta, qui avait scoré à Abidjan sur ce genre d'exercice, voit sa puissante frappe mal repoussée par le portier sénégalais.

Abdoul Kader Ouattara à l'affut surgit et catapulte le ballon au fond des filets (14e). L'ouverture du score est jusque-là méritée pour les Etalons. Les Etalons prennent alors l'option de laisser la balle aux Lionceaux, en reculant d'un cran. Le capitaine Mohamed Gueye, Pape Diong avec ses faux airs de Cheickou Kouyaté, le joueur de Cristal Palace en Angleterre et Modou Niang sont maitres de l'entrejeu.

Seul le capitaine Tertius Bagré parvient à leur tenir tête. Les Etalons sont malmenés mais parviennent à maintenir leur petite avance jusqu'à la pause, malgré une grosse occasion sénégalaise sur une tête non cadrée (45e) de son colosse attaquant, Cheick Dieng. L'entame de la seconde manche ressemble à quelques détails près aux 20 dernières minutes de la première période.

Les Lionceaux poussent pour rétablir la parité au score et manquent de peu de le réussir (48e et 50e) par l'intermédiaire du même Cheick Dieng. Les intentions du staff technique des Etalons sont claires : placer le bloc bas et procéder par des contre-attaques. Une stratégie qui a failli marcher si Raouf Mamel Dao n'avait pas vendanger une grosse occasion (50e ) alors qu'il avait été bien décalé dans la surface de réparation.

Seulement un seul jour de récupération...

Les joueurs burkinabè vont subir les assauts sénégalais qui ont changé de système en balançant de longs ballons à l'avant. Tertius Bagré et surtout Memel Dao n'arrivent plus à conserver les ballons. Les Etalons sont dominés physiquement dans presque tous les compartiments du jeu, sauf dans l'axe central de leur défense où Zakaria Tinta et Cyrille Dao tiennent la dragée haute aux grands gabarits sénégalais.

Le coach Brama Traoré réagit en injectant du sang neuf au milieu avec l'entrée de Cédric Barro et de Ismaël Séone (65e) en attaque. Ces changements donnent du tonus aux Etalons qui retrouvent un peu de leur superbe. Ils gardent le ballon haut afin de ne pas se mettre en danger. La fin de la rencontre est tendue et Zakaria va encore sauver les siens en dégageant une balle qui filait au but, à la suite d'une sortie hasardeuse de son portier Brahima Sanou (78e).

Le capitaine Tertius Bagré et ses coéquipiers ont eu très chaud lors de leur première sortie dans le tournoi. Ce score sur la plus petite des marges a été obtenu en partie grâce à des maladresses sénégalaises dans leurs avant-derniers gestes. L'impression est que les poulains du sélectionneur Brama Traoré n'ont pas récupéré de leurs efforts fournis lors de la coupe UFOA B à Abidjan.

L'essentiel reste la victoire et elle est très importante pour la suite de la compétition. Les Etalons devront serrer les dents, car le prochain match arrive très vite (2 août) et ce sera face aux Diables rouges du Congo à 17h GMT. Un match nul suffira au Burkina Faso pour la qualification en demi-finale.

depuis Kinshasa