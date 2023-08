Afrique: Ambassade du Maroc au Burkina - Les 24 ans de règne du roi Mohammed VI célébrés

L'ambassade du Royaume du Maroc au Burkina Faso a commémoré, le dimanche 30 juillet 2023, à Ouagadougou ,la fête du Trône, marquant le 24e anniversaire de l'intronisation de sa majesté le roi Mohammed VI.

30 juillet 1999-30 juillet 2023, cela fait 24 ans que le roi Mohammed VI a accédé au trône de ses ancêtres. Dans l'optique de la commémoration de cette intronisation, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui, a reçu le dimanche 30 juillet 2023, à sa résidence à Ouagadougou, des membres du gouvernement, des chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales et des institutions en vue de célébrer le 24e anniversaire de cette date historique.

Selon le diplomate marocain, cette commémoration constitue un moment privilégié pour renouveler la parfaite communion entre le peuple marocain et la Monarchie Alaouite ayant pour fondement la légitimité historique et populaire qui garantit l'unité du Royaume, sa stabilité, ainsi que sa souveraineté et son intégrité territoriale. De son avis, durant ces 24 dernières années, le Maroc a poursuivi avec sérénité et confiance son processus de développement sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

« L'engagement royal a consacré la voie promise qui a été réaffirmée à travers les actions et initiatives ainsi qu'une batterie de mesures visant à mettre en oeuvre le nouveau modèle de développement qui représente une feuille systémique permettant au pays d'assurer un développement en le portant au niveau supérieur d'ici à l'échéance 2035 », a expliqué l'ambassadeur.

Pour lui, c'est dans le cadre de la vision holistique du royaume que s'inscrivent les excellentes relations qu'entretiennent le Maroc et le Burkina Faso. « Ces relations puisent leurs fondements dans la solidité des rapports empreints d'amitié sincère, d'estime et de considération mutuelle liant les autorités et les peuples de nos deux pays frères et amis », a déclaré M. Slaoui.

Une coopération dynamique

Il a aussi indiqué que les relations de coopération entre les deux pays connaissent une dynamique renouvelée et des perspectives d'avenir très prometteuses, comme en témoigne la récente Commission mixte à travers un bilan très positif qui a permis la signature de 12 accords de coopération.En effet, à la faveur de la tenue de la Commission mixte de Coopération, a poursuivi le diplomate, le quota de bourses d'études réservées au Burkina Faso a été revu à la hausse à compter de l'année universitaire 2023-2024 passant ainsi de 180 à 200, réparti entre les Etudes Universitaire et la Formation Professionnelle.

Dans le même sillage, l'Agence marocaine de coopération Internationale a mis à la disposition des professionnels burkinabè, 50 bourses par an, leur fournissant ainsi des opportunités de bénéficier des Programmes de renforcement des capacités et de stages de perfectionnement. Toute chose qui répond aux besoins du tissu socio-économique du Burkina Faso.

Selon le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean Marie Traoré, cette commémoration est une opportunité de revisiter ce que le Burkina Faso et le Maroc ont bâti dans le cadre de l'amitié et de la coopération. « Notre présence ici va au-delà de la simple courtoisie.

Elle s'inscrit dans un élan soutenu de fraternité et de solidarité qui se traduit à travers les riches résultats énumérés par l'ambassadeur », a confié le ministre Traoré. Selon lui, le Royaume Chérifien s'inscrit dans le modèle de coopération Sud-Sud et ce modèle requiert la plus grande importance en tant qu'alternative pour l'Afrique. Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a par ailleurs, au nom du gouvernement ,exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'endroit du Maroc.