Angola: La gouverneur de Cunene encourage les femmes à investir dans la connaissance

Ondjiva (Angola) — La gouverneur provinciale de Cunene, Gerdina Didalelwa, a encouragé lundi, à Ondjiva, les femmes à investir dans la connaissance afin d'atteindre le professionnalisme et l'égalité sociale.

La gouvernante a fait ces considérations lors de la célébration du 31 juillet, Journée de la femme africaine, qui s'est déroulée sous le slogan "Les défis du leadership féminin en Afrique et ses frontières".

À l'occasion, elle a souligné que les femmes devaient donner la priorité à l'éducation intégrale humaine et scientifique, comme moyen le plus sûr pour parvenir à la compétitivité professionnelle, à l'autonomisation et à l'égalité sociale.

"Nous devons nous surpasser chaque jour pour être en mesure de faire valoir notre force et notre pouvoir, en utilisant la sagesse dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'ingénierie, de l'armée, du commerce, entre autres", a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que l'autonomisation de toute femme passait concrètement par l'acquisition de connaissances et de compétences qui ouvrent la voie à une vie socialement utile considérable.

Elle a indiqué que dans le pays il y avait beaucoup de femmes qui occupent des postes de responsabilité dans divers secteurs, y compris dans les organes de souveraineté, contribuant ainsi à leur autonomisation dans le secteur public.

Elle a rappelé que l'Exécutif angolais est engagé dans les politiques de genre, qui visent l'égalité de l'accès à la justice, à l'enseignement, aux ressources économiques, financières et autres.

Gerdina Didalelwa a ajouté que les pays africains ont institué la date pour éliminer la discrimination et adopter l'égalité des sexes et promouvoir un traitement équitable entre les hommes et les femmes en fonction de leurs besoins.

La rencontre a été marquée par la tenue d'une conférence sur le thème "Les défis du leadership féminin en Angola".

En marge de l'acte, 16 femmes ont reçu des kits de couture et de pâtisserie pour encourager l'esprit d'entrepreneuriat.

Le 31 juillet, Journée de la femme africaine, a été institué en 1962 à la Conférence des femmes africaines à Dar-es-Salaam, Tanzanie.