Angola: Le MIREMPET signe les premiers contrats sur le contenu local

Luanda — Le Ministère des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET) et des entreprises signent ce mardi, les six premiers Contrats-Programmes sur le Contenu Local, un acte qui marque la mise en oeuvre de son Décret Présidentiel en vigueur depuis trois ans.

Les contrats seront signés entre le Ministère des Ressources Minérales, su Pétrole et du Gaz et les sociétés Sonangol-EP, Etu Energies, Atis-Nebest, Groupe Simples Oil, Cabship et Tecssep.

Avec la signature des contrats-programmes, le Ministère commence à mettre en oeuvre le décret présidentiel nº 271/20 du 20 octobre, qui réglemente les conditions nécessaires à la croissance effective de la présence des entreprises nationales dans le secteur pétrolier, ainsi que la création de possibilités d'emploi et de qualification de la main-d'oeuvre nationale.

Le contrat vise également à donner une place aux entreprises angolaises dans les contrats de prestation de services avec des opérateurs de blocs pétroliers dans le pays, des entrepreneurs et des associations d'entreprises nationales du contenu local, auparavant avec peu d'accès aux contrats liés au secteur.

Cette loi a mis en place trois régimes de marché public pour les entreprises angolaises, notamment l'exclusivité, la préférence et la concurrence.