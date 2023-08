Angola: Un général souligne l'importance de l'héritage historique des FAPLA

Luanda — Le chef du Service de renseignement et de sécurité militaire, le général João Pereira Massano, a déclaré lundi que depuis le début de la lutte armée pour l'indépendance de l'Angola, en février 1961, l'histoire a enregistré de nombreux faits de référence, qui font l'éloge du champ de la mémoire sociale angolaise.

Pour le responsable militaire, qui s'exprimait dans une interview à l'ANGOP, le processus politique en Angola a été marqué par plusieurs moments historiques, dont certains ont façonné, de manière indélébile, la vie sociale, politique, économique et même personnelle des citoyens.

L'un de ces moments, selon le général João Massano, a été la fondation des anciennes Forces armées populaires pour la libération de l'Angola (FAPLA), qui a eu lieu le 1er août 1974, à Luiameji, province de Moxico, considérée comme l'une des plus grandes armées d'Afrique, tant pour sa capacité de combat que pour son organisation.

"Le temps marque ce mardi (1er août) 49 ans depuis la proclamation des FAPLA, par l'ancien président Agostinho Neto, un fait historique qui ne peut être effacé, car il (l'Histoire) s'assume dans son intégralité", a-t-il exprimé.

Le général a souligné que la contribution à la lutte pour la paix entre 1975 et 2002, et la bravoure dont ont fait preuve les hommes et les femmes qui y ont pris part, n'ont été possibles que grâce à la détermination tactique, la discipline, le dévouement et un sens élevé du patriotisme.

Pour cette raison, il considère que, "ces jours-ci, l'héritage des FAPLA doit être maintenu et reflété dans la grandeur des Forces armées angolaises (FAA) actuelles, dans leur discipline, leur bravoure, mais aussi dans leur formation morale et politique", a souligné le général João Massano, qui a salué le mérite acquis par le personnel de cette institution militaire.

En ce sens, il a soutenu qu'il est du devoir de chacun de travailler pour que les réalisations historiques des FAPLA soient toujours louées, car c'est une armée qui a façonné l'histoire de l'Angola tout au long de son existence.

Sur ce, le chef militaire a noté que l'héritage des anciennes FAPLA doit être renforcé dans la formation civique, l'éthique et l'éducation patriotique, afin que les jeunes connaissent l'histoire du pays et contribuent avec leurs connaissances afin que l'Angola continue à marcher, en toute sécurité, les voies de la paix.

Création de l'armée unique

Au moment du conflit armé en Angola, les FAPLA dissoutes, les forces gouvernementales et les anciennes forces militaires de l'UNITA, à l'époque, après la signature des accords de paix en 1991, ont fusionné, donnant lieu à la formation d'une armée unique, actuellement Forces armées angolaises (FAA).

Ainsi, l'institutionnalisation des FAA, successeurs des FAPLA, s'est matérialisée par la concrétisation des préceptes des Accords de Bicesse (Portugal).

Pour l'officier général, depuis sa création, le 9 octobre 1991, jusqu'à aujourd'hui, les Forces armées angolaises (FAA) sont le symbole de l'unité nationale de la République d'Angola.

A ce titre, les FAA sont un instrument de la politique étrangère de l'Etat, et peuvent être utilisées chaque fois que l'intérêt national est menacé et dans les missions de maintien de la paix, conformément à la Constitution de la République et à la lumière des traités internationaux et régionaux que le pays a assumé ou prendra le relais.