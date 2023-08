Angola: La présidente de l'AN encourage les députées à défendre la démocratie

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a encouragé lundi à Luanda les femmes parlementaires à défendre les valeurs et les principes de l'État démocratique de droit, de l'ordre constitutionnel, d'une société juste et d'organes légitimes et démocratiquement élus.

Carolina Cerqueira, qui s'exprimait lors du séminaire de la Journée de la femme africaine sous le slogan « partager la sagesse et la force des femmes pour construire la paix et accélérer la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine », a estimé que la préservation de la paix, de la tranquillité et de la saine coexistence de tous les Angolais contribuera au progrès et au développement harmonieux de l'Angola.

A cet effet, la responsable ajoute que pour faire face aux défis du développement durable, les efforts doivent également porter sur le renforcement des capacités des femmes et la reconnaissance de leurs compétences dans les domaines politique, économique, social et culturel.

Selon Carolina Cerqueira, la création d'un espace égal d'opportunités pour les femmes est importante pour élever leur statut social, réaffirmer leur dignité et leur autonomisation pour faire face à la lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme, la violence, la violation des droits des femmes et leur marginalisation et exclusion, parmi d'autres drames qui ont essentiellement le visage des femmes dans les communautés.

Pour la dirigeante de l'AN, l'Union africaine (UA), alliée à l'ONU Femmes, promeut des initiatives pour l'inclusion des femmes dans les processus de paix, encourageant l'Angola à créer un réseau national de femmes engagées dans les processus de paix, réunissant dans un groupe hétérogène plusieurs générations, sensibilités politiques et acteurs sociaux, engagés pour l'égalité, l'éducation pour la paix et le développement, non seulement dans un contexte national, mais aussi régional.

Carolina Cerqueira s'est félicitée du fait que le parlement angolais soit impliqué dans le processus de pacification dans la région des Grands Lacs à travers des députées engagées en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionale.

Agenda 2063

Concernant les aspirations de l'agenda 2063, elle a ajouté qu'elles visent à créer un marché continental avec la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services cruciaux pour l'approfondissement de l'intégration économique et la promotion du développement régional.

« L'Agenda 2063 met l'accent sur la nécessité de l'égalité, de la parité et de l'autonomisation des sexes, afin que les femmes rurales aient accès aux actifs productifs, tels que la terre, le crédit, les engrais, les intrants et les services financiers. Ce n'est qu'ainsi que les femmes pourront s'intégrer avec une plus grande incidence dans l'agro-industrie et dans la chaîne de valeur, ainsi que participer à des affaires de haut niveau micro et macroéconomique », a renforcé la responsable.

Pour Carolina Cerqueira, la zone de libre-échange continentale peut offrir de nouvelles opportunités pour la création d'un marché continental unique des biens et des services caractérisé par la libre circulation des hommes d'affaires et des investissements, facteurs qui pourraient faciliter l'accélération du marché intra-africain à travers une meilleure harmonisation et coordination des politiques commerciales.

« La zone de libre-échange africaine devrait être mise en place au cours de la prochaine décennie et modifier les projections d'importations alimentaires, qui s'élèveront à plus de 110 milliards de dollars annuellement à partir de 2025, selon les données de la Banque mondiale et de la Banque mondiale de développement. L'Afrique pourrait être le grenier du monde à l'avenir et les femmes africaines ont un rôle très important dans ce défi, car elles sont potentiellement productrices et bénéficiaires de leurs efforts pour lutter contre la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire », a-t-elle affirmé.

Carolina Cerqueira a également déclaré que la création de la zone de libre-échange continentale permettra d'avoir un marché large avec des perspectives de croissance économique très ambitieuses, fondamentales pour l'amélioration des conditions de vie des populations dont les femmes seront les principales bénéficiaires, car elles sont les gardiennes des familles.

« Notre réflexion sur ce sujet nous amène à conclure que les États doivent investir massivement dans les infrastructures stratégiques de communication entre les économies, dans la réduction ou l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges et à l'investissement public et privé. D'autre part, il est également nécessaire d'établir des règles claires et harmonisées pour régir le commerce des biens et des services, la politique de la concurrence, les plans d'investissement et la propriété intellectuelle, des questions pour lesquelles les jeunes femmes doivent être préparées et intéressées à accroître leurs compétences et être capables de concourir sur un pied d'égalité », a-t-elle souligné affirmé.

Selon Carolina Cerqueira, la transformation structurelle du tissu économique de chaque État membre est d'une grande importance pour le renforcement de la compétitivité économique au niveau de la région et du marché mondial.

« De cette façon, le continent pourra constituer un véritable marché unique des biens et des services, facilité par la circulation des personnes et des biens, afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain conformément à la vision panafricaine de l'Agenda 2063 pour une Afrique pacifique, prospère et intégrée », a-t-elle dit.

Pour la présidente de l'AN, la tension politique mondiale et la crise alimentaire permanente, notamment pour les pays africains, obligent à réfléchir sur les faiblesses et l'énorme besoin de renforcer les stratégies, politiques et programmes de sécurité alimentaire.

Elle a ajouté que la lutte contre la faim et la pauvreté s'intensifie en raison de la multiplication des conflits armés dans toutes les régions du continent et des changements climatiques qui constituent des facteurs d'instabilité sur le continent qui mettent la durabilité et la paix en crise.

"Ce sont les prémisses nécessaires à l'établissement des bases qui serviront de support à la création d'une union continentale qui permettra la promotion et la réalisation d'un développement socio-économique durable, inclusif et égalitaire", a-t-il déclaré.

Carolina Cerqueira a exprimé sa fierté du fait que dans la région africaine, il y a actuellement 12 femmes présidentes de parlements nationaux, ce qui représente l'engagement des femmes à renforcer les institutions démocratiques, la paix et la stabilité politique.

Elle a lancé un appel aux réseaux de contact et aux associations féminines du continent et organisations similaires de la société civile à maintenir, avec détermination, le combat pour la dignité, l'appréciation et la défense des droits de la femme africaine et pour sa reconnaissance en tant que gardiennes de la paix, de l'appréciation familiale, de la réconciliation et de bonnes moeurs.

« Pour toutes les femmes africaines, qui sont de plus en plus appelées à intervenir pour le développement inclusif et durable de leurs sociétés, je les encourage à continuer à oeuvrer de manière désintéressée afin de laisser un héritage fructueux et remarquable à nos générations futures », a-t-elle souligné.

Dans la législature actuelle, les femmes représentent plus de 38% des députés à l'Assemblée nationale (220), occupant des postes tels que présidente et vice-présidentes, présidente du conseil d'administration et présidentes de commissions.

Au niveau de l'Exécutif, plus de 39% des postes de direction sont occupés par des femmes à tous les niveaux, avec 5 femmes gouverneurs de province.

Les femmes sont également représentées par environ 40% dans la diplomatie, 38% dans la magistrature, 34,4% dans le Ministère Public, 31% dans la justice et 11% dans la police nationale. Il est également proportionnel à la représentation des femmes angolaises au niveau des organisations de la société civile et des cheffes religieuses.

Son institution remonte à ce jour en 1962 lors de la Conférence des femmes africaines à Dar-Es-Salaam, en Tanzanie. La date est dédiée pour son rôle prépondérant dans la préservation et la transmission des valeurs civiques et morales, ainsi que dans le renforcement de la cohésion et de l'unité des familles, en tant que noyau fondamental de la société.