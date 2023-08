Ile Maurice: Parking sauvage - Un mois, 299 sabots...

Vous l'avez sans doute remarqué. Depuis quelque temps, en sus des voitures, même les autobus sont immobilisés par les sabots de Denver. Il s'agit de mettre un frein au problème de parking sauvage et les autorités ne lésinent pas sur les moyens... Véhicules garés sur les doubles lignes jaunes ou encore devant des panneaux de stationnement interdit, rien n'échappe à l'oeil des policiers lors des contrôles routiers.

Au niveau des autorités, on fait ressortir que les policiers de la Traffic Branch augmentent leur vigilance en ce qui concerne les parkings illégaux et placent des sabots sur les pneus pour immobiliser le véhicule. Selon les chiffres communiqués, 113 automobilistes ont commis des infractions en juin et ce chiffre a presque triplé en juillet, avec 299 contrevenants. Lors des patrouilles, plusieurs régions ont été ciblées. Récemment, à Ébène, connu pour être un lieu où sévit le parking sauvage, plusieurs propriétaires ont eu la désagréable surprise de voir un sabot jaune placé sur le pneu arrière de leur voiture, stationnée sur le trottoir. «Partou ti bizin fer sa, pa zis dan Ébène», commente un internaute.

Pour certains, la faute revient aux promoteurs qui n'ont pas fait provision pour des parkings pour les employés, lors de la construction. D'autres font ressortir qu'il existe beaucoup de terrains inoccupés qui pourraient être aménagés en aires de stationnement. Pourtant, fait remarquer un autre automobiliste, à l'entrée de la cybercité, l'Ébène Car Park, l'imposante bâtisse qui sert de parking sur huit étages, en propose 934. Il comprend 861 espaces intérieurs, alors que 73 sont des parkings non-couverts, destinés aux automobilistes qui l'utilisent pour un court laps de temps. L'autre catégorie de clients, c'est surtout ceux qui vont réserver leur emplacement sur une durée d'un mois. Cependant, les automobilistes ont toujours mis en avant le coût élevé de ces espaces de parking.

Dimanche, c'est à Rose-Hill, non loin du centre-ville, que les sabots étaient de sortie. Un automobiliste qui avait garé sa voiture «pratiquement» sur deux lignes jaunes dans une ruelle, a vu son véhicule immobilisé. La semaine dernière, c'était au tour des automobilistes de Flacq de voir leurs véhicules immobilisés alors qu'ils étaient garés sur une ligne jaune. À Port-Louis, un sabot a été placé sur l'autobus d'un opérateur privé en face du bâtiment Air Mauritius. Idem pour les autobus individuels, pour stationnement interdit. Des usagers de la route estiment que cette pratique doit se poursuivre à la tombée de la nuit et surtout en week-end dans certaines rues où des fast-foods poussent comme des champignons notamment à la rue Desforges, route des Pamplemousses, Beau-Bassin et Rose-Hill.

«Loto lor trotwar. Dimounn bizin mars lor simé», s'insurge un piéton. L'autre cas sur lequel devraient se pencher les policiers de la Traffic Branch, fait ressortir des automobilistes, c'est le stationnement des camions ou autres véhicules encombrants et qui obstruent des petites ruelles. «À quoi servent leurs garages s'ils laissent leur véhicule sur la route 24/7?»