Maroc: Célébration à Ankara de la Glorieuse Fête du Trône

Ankara — L'Ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, a offert, lundi à Ankara, une brillante réception à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception a été rehaussée par la présence du ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumakli, représentant le gouvernement turc, du ministre djiboutien du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Dirieh, de plusieurs hauts responsables, de parlementaires, de chefs de partis politiques, d'académiciens, de représentants du corps diplomatique accrédité à Ankara et des membres de la communauté marocaine établie en Turquie.

Dans une allocution de circonstance, M. Lazrak a mis en exergue la grande importance de cette fête nationale qui symbolise le lien indéfectible entre le peuple marocain et le Trône, garant de l'unité et de la souveraineté de la nation marocaine depuis 12 siècles et défenseur de son identité marquée par la diversité de ses composantes et de ses affluents.

La célébration de cet événement offre aussi l'occasion de s'arrêter avec fierté sur les grands chantiers lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les réformes courageuses et ambitieuses lancées sous Sa conduite éclairée et les acquis engrangés sur la voie du développement économique, social, culturel et institutionnel du Maroc et de l'édification d'une société marocaine démocratique et moderniste, a-t-il ajouté.

%

Ces réformes ont permis au Royaume de jouir de la sécurité et de la stabilité et de devenir un pôle attractif pour les investissements étrangers, a souligné le diplomate, mettant l'accent également sur les réalisations dans le domaine des infrastructures, comme, à titre d'exemples, le complexe portuaire, logistique et industriel de Tanger Med, la ligne à grande vitesse "Al Boraq" ou encore la centrale solaire "Noor".

M. Lazraq a, en outre, mis en avant la politique étrangère du Royaume du Maroc, basée sur le dialogue, l'entente, le respect de l'intégrité territoriale des États et leur souveraineté nationale, la non ingérence et le règlement pacifique des conflits, ainsi que l'adhésion à des partenariats solidaires avec les pays africains frères.

Le Maroc a ainsi renforcé sa position en tant qu'acteur sérieux et crédible dans la coopération sud-sud, jouant un rôle de premier plan dans le traitement des grandes questions et préoccupations à l'échelle internationale, notamment en matière de développement, de migration et des changements climatiques, a-t-il relevé.

L'ambassadeur a également saisi cette occasion pour mettre en avant les liens historiques entre le Maroc et la Turquie et la qualité de leurs relations fondées sur le respect mutuel, la convergence des points de vue sur un ensemble de questions internationales et la volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines.

De son côté, M. Yumakli a exprimé la ferme volonté du gouvernement turc de "faire avancer davantage les relations dans tous les domaines avec le Maroc frère, avec lequel nous partageons des liens historiques et culturels profondément enracinés".

"La Turquie et le Maroc partagent de nombreux points communs dans la géographie des civilisations entourant la Méditerranée", a-t-il fait remarquer, notant que les deux pays ont des orientations similaires et un impact significatif dans leurs régions respectives, et se démarquent par leur dynamisme et la qualité de leurs ressources humaines.

"Nous visons à renforcer notre collaboration et notre solidarité basées sur la compréhension et les avantages mutuels avec le Maroc, un pays important en Afrique et dans la région méditerranéenne", a-t-il insisté, mettant l'accent sur le grand potentiel de développement de la collaboration bilatérale dans des domaines comme l'art, la culture, l'éducation, le commerce et les investissements.

Le ministre a également mis en exergue l'augmentation considérable du volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays depuis la signature de l'accord de libre-échange en 2004, exprimant l'ambition du gouvernement turc de développer davantage les échanges.