Maroc: Asie-Océanie - Brillantes réceptions à l'occasion de la Glorieuse Fête du Trône

Beijing — Les ambassades du Maroc en Asie-Océanie ont organisé de brillantes réceptions à l'occasion de la célébration du 24è anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, l'occasion de mettre en avant les acquis et réalisations accomplis par le Royaume dans différents domaines sous la conduite du Souverain.

En Australie, l'ambassade du Maroc a organisé une réception dans la ville d'Adélaïde, chef-lieu de la région d'Australie-Méridionale, durant laquelle l'ambassadrice du Maroc à Canberra, Wassane Zailachi, a rappelé "l'élan de coopération sans précédent" que connaissent les relations entre le Maroc et l'Australie.

"Les deux pays sont sur la même longueur d'onde sur diverses questions régionales et internationales, jouant un rôle économique de premier plan dans leurs régions respectives", a-t-elle noté, précisant que la dynamique de coopération entre les deux pays, notamment depuis l'ouverture de l'ambassade d'Australie à Rabat en 2017, et les nombreuses visites échangées entre les deux parties, ont ouvert la voie à une coopération élargie dans de nombreux domaines.

Elle a, en outre, indiqué que le 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres est une célébration de 24 années de progrès continu et de développement durable qui ont placé le Royaume sur un "haut piédestal" dans la scène internationale, ajoutant qu'à travers sa culture et son histoire, le Maroc a toujours su mêler continuité et changement, modernité et tradition, tout en alliant respect du passé et exigences de l'avenir.

Du côté australien, la directrice du bureau du département des Affaires étrangères et du Commerce de l'État d'Australie Méridionale, Jill Collins, a exprimé ses voeux de succès et de prospérité à Sa Majesté le Roi et au peuple Marocain en cette glorieuse occasion, tout en se félicitant des relations bilatérales entre les deux pays.

Au Pakistan, la réception organisée à la résidence du Royaume à Islamabad a été rehaussée par la présence de plusieurs responsables pakistanais, dont le ministre fédéral de l'Éducation et de la Formation professionnelle, Rana Tanweer Hussain, représentant le gouvernement pakistanais.

Ont également assisté à cette réception le sous-secrétaire général chargé de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères du Pakistan, des parlementaires pakistanais, le corps diplomatique accrédité à Islamabad, des universitaires, des hommes d'affaires, des journalistes, des représentants de la société civile ainsi que des membres de la communauté marocaine établis dans ce pays asiatique.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc à Islamabad, Mohamed Kermoune, a souligné la solidité des relations maroco-pakistanaises, mettant en avant le développement économique, politique et social que connaît le Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De son côté, Rana Tanweer Hussain n'a pas manqué, lors de son allocution, de mettre l'accent sur les liens de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays, adressant ses hautes marques de respect à Sa Majesté le Roi ainsi que ses voeux de longue vie pour Son Auguste personne et de prospérité et de bonheur pour le peuple marocain.

Dans la capitale thaïlandaise Bangkok, l'ambassade du Maroc a offert une réception marquée par la participation de membres du corps diplomatique accrédité en Thaïlande et des personnalités du monde politique, économique, médiatique et de la société civile.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur du Maroc à Bangkok, Abderrahim Rahhaly, a souligné la portée de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône, les réalisations du Maroc qui ont transformé le Royaume et son engagement sur la scène internationale.

M. Rahhaly a ainsi évoqué la décision du Maroc de présenter, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, une candidature conjointe pour l'organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030, candidature qui tend une passerelle entre deux civilisations et deux continents, à savoir l'Afrique et l'Europe, et rassemble les deux rives de la Méditerranée.

L'ambassadeur a, par ailleurs, mis en avant l'engagement du Maroc, au niveau régional, en faveur du développement socio-économique du continent africain, notant que le Royaume s'est joint à de nombreux dirigeants africains pour relever les défis croissants du développement tels que la santé et la sécurité alimentaire, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix et le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.

Le diplomate a affirmé que le Royaume demeure déterminé à renforcer davantage la coopération bilatérale et Sud-Sud avec les États et partenaires de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) qui manifestent leur soutien à la candidature du Maroc au statut de Partenaire du dialogue sectoriel du bloc.

Une réception similaire a également été tenue par l'ambassade du Maroc à Manille, en présence d'une pléiade d'invités, notamment des hauts responsables du Département philippin des Affaires étrangères, les membres du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Philippines, des représentants gouvernementaux ainsi que des membres de la communauté diplomatique et de la société civile.

L'ambassadeur du Royaume à Manille, Mohammed Rida El Fassi, a mis en avant, à cette occasion, les différentes réalisations achevées par le Maroc sur les plans économique, politique, social et diplomatique.

Lors de cette réception, plusieurs officiels philippins et convives se sont dits impressionnés par les progrès réalisés par le Maroc durant les deux décennies grâce notamment à une Vision Royale perspicace et une approche proactive.

A l'issue de la réception, les invités ont demandé de transmettre à la Haute Attention de Sa Majesté le Roi leurs chaleureuses félicitations et voeux de bonheur et de santé ainsi qu'à l'ensemble de l'Illustre Famille Royale, et ont saisi cette occasion pour exprimer leurs souhaits pour plus de progrès et de prospérité au peuple marocain.

A Hanoï, la réception offerte par l'ambassade du Maroc s'est déroulée en présence notamment du vice-ministre des Affaires étrangères vietnamien, de l'ancienne vice-ministre et présidente de l'Union des Associations d'Amitié du Vietnam (VUFO), de plusieurs ambassadeurs accrédités à Hanoï, de membres du Parti Communiste Vietnamien (PCV) et de personnalités du monde économique, académique et médiatique, ainsi que de plusieurs membres de la diaspora marocaine établie au Vietnam.

L'ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, a mis en exergue à cette occasion l'importance que revêt cet événement pour le peuple marocain, durant lequel l'allégeance, la loyauté et la dévotion sont renouvelées au Souverain, Commandeur des Croyants et Garant de l'unité nationale.

M. Chouaibi a noté que depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi, d'importantes réformes politiques, économiques et sociales ont été menées au Maroc grâce à une approche inclusive et participative, conduisant à des réalisations impressionnantes et faisant du Royaume un leader régional en termes de stabilité, de réduction de la pauvreté, d'autonomisation des femmes et d'afflux d'investissements.

Le diplomate marocain a aussi évoqué la coopération bilatérale entre le Royaume et le Vietnam qui est en constante amélioration, rappelant que les deux pays entretiennent une étroite coordination et se soutiennent mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Pour sa part, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, a énuméré les prouesses réalisées au Maroc depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi, notamment en termes de développement socioéconomique, relevant que le Maroc a été classé récemment, au même titre que le Vietnam, parmi les 25 pays ayant réussi à réduire de moitié la pauvreté multidimensionnelle au cours des 15 dernières années, selon le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Le Haut responsable vietnamien a aussi mis en exergue le succès impressionnant des réformes structurelles entreprises au Maroc, dont l'Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), ayant favorisé l'intégration économique des jeunes et réduit massivement la pauvreté.

Il s'est, en outre, réjoui de l'avancement des relations bilatérales maroco-vietnamiennes, indiquant que le Royaume est le premier partenaire économique du Vietnam en Afrique de l'Ouest, avec des échanges commerciaux dépassant 218 millions de dollars en 2022 (soit une augmentation de 25% par rapport à 2017).

Le diplomate vietnamien a mis l'accent, par la suite, sur la coopération multidimensionnelle maroco-vietnamienne et sur les relations historiques unissant les peuples marocain et vietnamien, notamment la contribution des soldats marocains dans la lutte pour l'indépendance du Vietnam.

Les représentants du gouvernement vietnamien, ainsi que les personnalités conviées à cette cérémonie ont, pour leur part, transmis leurs voeux les plus chaleureux de bonne santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, exprimant leur souhait sincère de progrès et de prospérité pour le peuple marocain.

La réception offerte par l'ambassade du Maroc à Jakarta a, pour sa part, été marquée particulièrement par la présence du ministre indonésien de l'Agriculture, du ministre du Tourisme et de l'Économie créative du pays, de l'ancienne ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, et de deux vice-présidents de l'Assemblée consultative d'Indonésie.

A cette occasion, l'Ambassadeur du Maroc en Indonésie, Ouadiâ Benabdellah, a mis en évidence la symbolique de la fête du Trône qui reflète l'attachement du peuple marocain à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la symbiose parfaite entre le Trône et le peuple dans leur marche vers le progrès et la prospérité.

Il a également fait état des relations bilatérales et des réalisations économiques, politiques et culturelles entre les deux pays, soulignant dans ce sens les liens de fraternité et de solidarité, ainsi que le respect du principe d'unité, de la souveraineté nationale et des valeurs communes que partagent les deux pays.

Le diplomate marocain s'est également félicité de l'Accord de principe pour l'obtention du Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel (SDP) auprès de l'ASEAN, accordé au Maroc lors de la 56ème réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres du bloc.

"Cela traduit la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, visant la diversification des partenariats du Maroc, notamment dans le continent asiatique", a-t-il noté.

De son côté, le ministre indonésien de l'Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, a relevé que la République d'Indonésie et le Royaume du Maroc sont liés par le respect mutuel, la coopération et des valeurs partagées et "ont une histoire extraordinaire datant de plusieurs décennies".

M. Limpo a, dans ce sens, émis le souhait que les relations de coopération entre l'Indonésie et le Maroc continuent à se renforcer dans divers domaines d'intérêt commun qui seront mutuellement bénéfiques pour les peuples des deux pays, notamment dans le secteur des investissements miniers et phosphatiers.

Le responsable indonésien a, en outre, tenu à saluer le Maroc pour son intérêt pour l'ASEAN et pour son initiative de formation des cadres et diplomates des pays membres de l'ASEAN au Maroc, y compris ceux d'Indonésie.

Dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur, la célébration de la Fête du Trône par l'ambassade du Maroc a été rehaussée par la présence du vice-ministre malaisien des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité à Kuala Lumpur.

Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Maroc à Kuala Lumpur, Omar Bouchiar, a fait valoir, dans une allocution de circonstance, que la célébration de la Fête du Trône reflète la symbiose unissant le peuple marocain au Trône Alaouite, tout en jetant la lumière sur les piliers de la vision de Sa Majesté le Roi pour un Maroc ouvert sur son environnement régional et international.

Il a, en outre, mis en avant la profondeur et la solidité des liens liant le Maroc et la Malaisie, deux pays frères qui commémorent cette année le 60ème anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1963.

Le diplomate a rappelé, à cet égard, la visite effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Malaisie en février 2003 pour participer au 13ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Mouvement des Non-Alignés, et en octobre 2003 pour prendre part aux travaux du 10ème Sommet de l'Organisation de la Conférence islamique.

Les deux pays entretiennent une longue histoire de coopération tel que reflété par les nombreux accords conclus entre les deux parties, couvrant un large éventail de domaines, notamment le commerce, l'investissement, le tourisme, les programmes techniques et l'éducation, a ajouté M. Bouchiar.

Le Maroc et la Malaisie coopèrent efficacement dans le cadre de diverses instances internationales, a-t-il affirmé, faisant valoir qu'en tant que membre de l'ASEAN, la Malaisie soutient activement la candidature du Maroc pour obtenir le statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel auprès de l'ASEAN.