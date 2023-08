Sénégal: Inculpé par le doyen des juges,Ousmane Sonko envoyé en prison

Le leader de Pastef-Les Patriotes Ousmane Sonko a passé sa première nuit en prison. Au terme de son audition par le doyen des juges d'instruction, Oumar Maham Diallo, hier, lundi 31 juillet, huit (8) chefs d'accusation ont été retenus contre lui.

Ousmane Sonko est en prison. Le juge d'instruction Oumar Maham Diallo en a décidé ainsi à l'issue de son face-à-face avec le leader du parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef). Au moins, huit (8) chefs d'accusation ont été retenus contre Ousmane Sonko. Il s'agit de l'appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'Etat, complot contre l'autorité de l'Etat, acte et manoeuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol.

Pour rappel, Ousmane Sonko a été interpellé vendredi aux abords de son domicile avant d'être placé en garde à vue. Cette mise sous mandat de dépôt de l'opposant Ousmane Sonko est intervenue à quelques heures des vacances judiciaires qui débuteront ce mardi 1er août 2023. Alors qu' Ousmane Sonko était en audition, la communication à travers les réseaux sociaux a été limitée. La connexion via les données mobiles étant restreinte. Le gouvernement à travers le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique en a décidé ainsi après l'audition suivie de la mise sous mandat de dépôt du leader du parti, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef).

« En raison de la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de trouble à l'ordre public, l'internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires à partir du lundi 31 juillet », a-t-il informé dans un communiqué publié hier, lundi 31 juillet. Rappelons que c'est la seconde fois que l'Etat du Sénégal décide de restreindre la connexion des données mobiles à cause de la situation politique. Le 1er juin dernier a marqué le début de cessation de la connexion des données mobiles pendant plusieurs jours.

Le département de Moussa Bocar Thiam en avait décidé après les intenses manifestations qui ont fait suite à la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme dans le dossier Sweet Beauty l'opposant à la masseuse Adja Sarr.