Maroc: Brillante réception à Prague à l'occasion de la Fête du Trône

Prague — L'Ambassade du Maroc en République tchèque a offert, lundi, une grande réception à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception a été marquée par la présence d'éminentes personnalités tchèques du monde politique, culturel, académique et artistique, en plus des représentants du corps diplomatique accrédité à Prague, d'universitaires, de représentants des trois religions monothéistes, de journalistes ainsi que de membres de la communauté marocaine établie en Tchéquie.

Parmi les personnalités ayant rehaussé de leur présence cette réception, figurent l'ancien président Václav Klaus, l'ancien Premier ministre Andrej Babiš, le premier vice-ministre de la Défense, František Šulc, le vice-ministre de l'industrie et du commerce de la République tchèque, Edvard Kožušník et le premier vice-président de la Chambre des députés, Jan Bartošek.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en République Tchèque, Hanane Saadi, a souligné la symbolique de la Fête du Trône ainsi que l'attachement du peuple marocain à cet événement, lequel constitue une occasion de renouveler l'alliance avec la monarchie, à travers le serment d'allégeance et exprimer l'engagement mutuel de SM le Roi et du peuple marocain à relever les défis et de surmonter les obstacles.

Mme Saadi a, par ailleurs, mis en avant les principales réalisations du Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment dans le domaine social, à travers l'achèvement des mécanismes liés à la mise en oeuvre du projet de généralisation de la protection sociale avant la fin de cette année, dont Sa Majesté a donné le lancement en 2021.

S'agissant des projets dans le domaine économique, la diplomate a relevé que le Maroc dispose d'un climat propice aux investissements, invitant les hommes d'affaires en République tchèque à en explorer les atouts et à suivre l'exemple de leurs homologues de différents pays, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, en particulier l'hydrogène vert dans les Provinces du sud.

Mme Saadi a également souligné les derniers développements de la cause nationale, principalement ceux liés au soutien continu à la proposition d'autonomie présentée par le Royaume, par des pays tels que l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche, ainsi que la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique et Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

La diplomate a également évoqué l'ouverture successive de représentations consulaires dans les villes de Dakhla et de Laâyoune, ainsi que la volonté de plusieurs pays d'aller sur cette voie.

Par ailleurs, Mme Saadi a mis l'accent sur les relations bilatérales ainsi que l'essor qu'elles connaissent au cours des dernières années, notamment, en matière d'échanges commerciaux, d'échange de visites de haut niveau et de participation à des événements culturels.

Mme Saadi n'a pas manqué de saluer le rôle joué par la communauté marocaine résidant en République tchèque, afin de développer les relations humaines entre les deux pays et de faire connaître le Maroc et ses traditions, en faisant référence à la teneur du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion de la Fête du Trône.

Dans une allocution au nom du gouvernement Tchèque, M. Kožušník a salué les relations exceptionnelles entre son pays et le Maroc, notant que le Royaume est le seul partenaire marqué par la stabilité et une croissance soutenue en Afrique du nord.

Le responsable a également exprimé l'intention de son pays d'aller de l'avant vers l'approfondissement du partenariat et de la coopération entre les deux pays amis.

Dans des déclarations à la presse locale, les responsables tchèques présents à cet événement ont exprimé leurs chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu'au peuple marocain, à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.