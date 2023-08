Afrique: Jeux de la Francophonie l Athlétisme - Jean Ian Carré décroche l'or au marteau

Lors de la première journée de compétition en athlétisme, Maurice a décroché sa première médaille d'or aux Jeux de la Francophonie qui se tiennent en République démocratique du Congo. Jean-Ian Carré a dominé le concours du lancer du marteau avec un jet de 52m50.

Grace à cette performance, le Mauricien a facilement remporté la médaille d'or devant le représentant de la République du Congo, Roméo Manzila Mahambou (30m76) et l'athlète du pays hôte, Gédéon Kalonda Nyandwe (28m18). «Je suis très content et fier de décrocher cette médaille. C'est une surprise car c'est une grande compétition et arriver à y remporter une médaille, c'est une vraie joie. Je suis sûr que les autres athlètes mauriciens pourront ramener d'autres médailles à ces Jeux», confie Jean Ian Carré.

Ayant tous trois passé le premier tour de l'épreuve reine, Noa Bibi (10s36), Orphée Topize (10s73) et Jonathan Bardottier (10s55) jouaient leurs places pour la finale qui se disputera cet après-midi à 17h55. Lors de la première demifinale, Noa Bibi s'est qualifié pour la finale en signant une 4e place avec un chrono de 10s40 alors qu'Orphée Topize a été sorti en terminant à la 6e place avec un temps de 10s61. Sur la deuxième demi-finale, Jonathan Bardottier n'a pu se qualifier pour la finale avec sa 6e place (10s58).

Chez les dames, Océanne Moirt et Amélie Anthony étaient en action sur les séries du 100m. Engagée sur la première série, Amélie Anthony a enregistré un chrono de 12s01 et a atteint les demi-finales avec sa 3e place. Océanne Moirt, qui était sur la ligne de départ de la deuxième série, a couvert la distance en 11s93. Ce chrono lui a valu de terminer 3e et d'atteindre les demifinales. A l'heure où nous mettions sous presse, elles disputaient ces demi-finales.

En handisport, Anndora Asaun s'est qualifiée pour la finale du 100m T11-12 aujourd'hui à 17h30. Elle a pris la première place de sa série avec un chrono de 13s38.

Lors la journée d'aujourd'hui, les hostilités débutent avec la présence de Jérémie Lararaudeuse au 110m haies. Il sera engagé dans la première série du premier tour de cette épreuve à 12h30. Avec un meilleur chrono personnel et record national de 13s54, le Mauricien devrait aisément se retrouver en finale qui se disputera à 18h55 ce soir.

Christopher Sophie jouera, pour sa part, sa place sur le podium du lancer du disque. La finale débute à 13 heures. «Il y aura du costaud pour Christopher avec des athlètes d'un bon calibre. Quatre d'entre eux lancent au-dessus des 54 mètres et un Hongrois envoie à 60 mètres. Pour Christopher Sophie, il faudra aller chercher une médaille», soutient l'entraîneur aux lancers, Joël Sévère.