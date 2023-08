Sénégal: Louga - 25 jeunes formés dans la transformation des produits agricoles

Louga — Quelque vingt-cinq jeunes issus des unités économiques spécialisées dans la transformation des produits agricoles dans la région de Louga, ont bénéficié de l'accompagnement du projet de la plateforme technique mutualisée durant huit mois afin qu'ils puissent prendre en charge la transformation des produits, a indiqué lundi son coordonnateur, Cheikh Sène.

« Nous avons accompagné vingt-cinq unités économiques et chaque unité économique a envoyé un jeune âgé de dix-huit à trente-cinq ans, et nous les avons accompagnés durant une période de huit mois », a déclaré M. Sène, par ailleurs chef de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la région de Louga, qui s'entretenait avec des journalistes à l'issue d'une cérémonie de vernissage de la mini-foire d'exposition des produits de la plateforme technique mutualisée.

Il a souligné que »ce projet, réalisé dans le cadre du programme 'Réussir au Sénégal' avec l'agence de la coopération allemande pour le développement GIZ, vise à accompagner les jeunes, de les fixer sur leurs territoires pour qu'ils puissent prendre en charge la transformation des produits ».

« C'est un partenariat avec la chambre de commerce qui ont permis d'accompagner vingt-cinq unités économiques pendant une période de huit mois, et durant cette période les jeunes qui sont issus de ces unités ont été formés dans la transformation des produits agroalimentaire, les céréales, le lait, mais aussi les fruits et les légumes (...) », a-t-il ajouté.

« Mais on les a également accompagnés dans la gestion administrative et financière dans le marketing surtout les activités qui leur permettront de bien promouvoir leurs unités économiques, leur entreprise », a-t-il poursuivi, ajoutant : »C'est pourquoi, nous avons organisé cette mini-foire pour montrer les produits de la plateforme, ce qu'on a produit avec les unités économiques ».

« Il y a des machines qui sont installées, tout un dispositif technique, permettant quand même d'incuber les unités économiques pour les permettre de transformer les produits agricoles, en respectant les normes d'hygiène, de santé et de l'environnement pour pouvoir élever leur compétitivité, mais également en disposant de nouveaux produits et en accédant à de nouveau marchés, et aux financements », a-t-il relevé.

Il s'est réjoui « du partenariat entre la chambre de commerce de Louga et l'agence de la coopération allemande pour le développement GIZ, qui leur a permis de bénéficier d'une subvention locale d'un montant de 63 millions FCFA de la part dudit partenaire dans le cadre du programme Réussir au Sénégal ».

« Nous avons des territoires qui ont beaucoup de potentiel, mais pour développer notre pays il faut que les jeunes sachent que ça passe par la professionnalisation et la formation », a-t-il indiqué.