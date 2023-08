Sénégal: Neuvièmes jeux de la Francophonie - Abdoulaye Fall déçu après l'élimination des Lionceaux

- L'entraineur de l'équipe du Sénégal de football des moins de 20 ans Abdoulaye Fall, a exprimé, sa déception après l'élimination de son équipe aux Jeux de la francophonie par le Burkina Faso, malgré une domination sur les dernières soixante minutes de la rencontre jouée au stade Tata Raphaël de Kinshassa.

"On est déçu, mais on n'y peut rien. On voulait quand même continuer à jouer jusqu'en finale, mais Dieu en a décidé ainsi", a t-il déclaré.

Les Lionceaux ont perdu, lundi, contre les Burkinabé sur le score de 1 but à 0 en match de poule.

»C'est sur un fait de jeu que nous avons encaissé le but qui était même un hors-jeu, mais l'essentiel est que les gosses ont bien réagi, ils ont dominé les 60 dernières minutes du match, ils ont tout fait et tout tenté, mais n'ont pas réussi à marquer de but", a-t-il souligné.

Selon lui, les champions d'Afrique n'ont été pas ridicules dans la mesure où ils ont fait un bon match, malgré leur défaite, 1 à 0 face au Burkina Faso.

"C'est cela la loi du football, on peut bien jouer et ne pas gagner, c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui", a-t-il commenté.

Pour le capitaine de l'équipe Mohamed Gueye, cette défaite est »une grande déception » pour l'équipe qui avait l'ambition d'aller jusqu'au bout de la compétition.

"On voulait jouer tous les matchs jusqu'en finale, pour remporter la médaille et l'emmener au président de la République, mais malheureusement, cela s'est arrêté ici", a-t-il regretté.