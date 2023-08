Sénégal: Kaffrine - un projet réalise vingt-deux ouvrages de retenue d'eau dans la région (coordonnateur)

Kaffrine — Le Projet d'appui à la sécurité alimentaire ( PASA-Lou-Ma-Kaf) a réalisé dans la région de Kaffrine (centre ouest) vingt-deux ouvrages de retenue d'eau dans des bas-fonds pour développer l'agriculture, a indiqué Abdoul Kâ, coordonnateur du volet eaux de surface de ce projet.

»Le projet a aménagé vingt-deux ouvrages dans des bas-fonds pour retenir l'eau à la fin de l'hivernage. Ces ouvrages sont destinés à accompagner le cycle de maturité des cultures », a-t-il dit.

Il s'entretenait, lundi, avec des journalistes au terme d'un atelier régional de partage des expériences et de relance des activités »Epargne pour le changement (EPC) » du PASA-Lou-Ma-Kaf.

»L'eau est un instrument important dans l'agriculture surtout l'agriculture dite pluviale », a-t-il ajouté.

M. Kâ a indiqué que le projet a mis en place 15 fédérations de producteurs, regroupant 8500 agriculteurs. Il a permis l'aménagement de 2775 hectares pour la riziculture et le maraichage de contre saison et plus de 100 kilomètres de pistes et la mise en place de 127 groupes d'épargne pour le changement.

Le projet a également réalisé dans la région, grâce à son volet eaux de surface, un système d'épargne et crédit interne et communautaire en vue de lever l'épargne locale et développer des activités génératrices de revenus en direction principalement des femmes, a-t-il signalé.

Selon lui, le projet prévoit de réhabiliter neuf périmètres maraichers, des forages équipés de système solaire, l'adduction d'eau et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs etc.

L'atelier a été présidé par l'adjointe au gouverneur de Kaffrine en charge des Affaires administratives, Tiguida Wagué, en présence du coordonnateur national du PASA-Lou-Ma-Kaf , Youssoupha Guèye et d'autres personnalités. Outre Kaffrine, le PASA-Lou-Ma-Kaf intervient dans les régions de Louga et Matam.