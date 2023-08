Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - Des marionnettes géantes émerveillent le public à Kinshasa

Dans le cadre de IXes Jeux de la Francophonie, les artistes de la catégorie marionnettes géantes ont fait une parade lundi 31 juillet après-midi à la Place de l'Echangeur de Limete/Kinshasa. Cette parade a émerveillé les visiteurs qui étaient sur ce site.

Trois pays sont représentés à la parade des marionnettes géantes :

le Niger

le Togo

la RDC.

Même les artistes ont apprécié le partage des moments de joie avec le public. Ils étaient huit. Mais, au rythme de la fanfare, ils ont créé une ambiance forte.

Ici, visiteurs et marionnettes géantes ont dansé ensemble et partagé un moment intense de joie.

Raphaël Chirimwami, un habitant de Kinshasa, a eu l'agréable surprise de croiser cette parade :

« Je venais juste d'arriver. Et ce que je vois est vraiment magnifique et c'est très joli. Vous pensez très facilement que ce sont des hommes qui sont là, mais en réalité ils viennent de me dire qu'ils ont travaillé tout simplement des sortes des statuts avec des linges. Et puis il y a quelqu'un qui transporte ça en bas comme j'ai vu et ça fait des mouvements fantastiques ! »

Même les artistes ont apprécié la communion avec la population présente sur le site. Gilbert Agbevide, marionnettiste venu du Togo, raconte :

« On vient de finir la parade, qui s'est bien passée. L'ambiance était au rendez-vous. Et au-delà de la compétition, c'est la fête et c'est le Congo ».

IXes Jeux de la Francophonie, c'est aussi cette joie ressentie par la population. Après cette parade, ce mardi, débute la compétition des marionnettes géantes, toujours au site de l'échangeur de Limete.