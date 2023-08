Togo: Les réelles motivations, d'après le Maire Joseph Gomado

Depuis le 27 Juillet dernier, la Mairie de Golfe 1 (Togo) et celle de Kumasi (Ghana) sont liées par une convention de partenariat dont la signature a eu lieu entre le Maire Joseph Gomado et son homologue, Samuel Pyne. Quelles sont les motivations réelles d'une telle convention, pourront se poser certains, comme question. Et à une telle interrogation, voici la réponse qu'apporte l'élu local togolais signataire du document, au travers de son discours de circonstance.

"Plusieurs raisons nous ont motivés à entreprendre cette démarche. Nous citons entre autres : - l'importance que le conseil municipal du Golfe 1 accorde à la coopération décentralisée sud-sud comme un levier central de développement local, car, entres nous africains nous avons beaucoup de choses à échanger et à faire ensemble ; - la riche longue histoire de la ville de Kumassi, capitale du peuple Ashanti et les similitudes entre les réalités des deux populations (Ashanti et Ewe) quant à leurs jeunesses et traditions culturelles ; - La commune du Golfe 1, très jeune (ayant commencé ses activités en octobre 2019) a beaucoup de défis à relever, et a besoin, pour ce faire, de s'inspirer des expériences et bonnes pratiques de la ville de KUMASI", c'est ce qu'indiquait le Maire Gomado.

A noter que le document sous lequel les deux élus locaux (Golfe 1 et Kumasi) est le fruit d'un travail d'élaboration entrepris depuis Décembre 2022 par des points focaux des deux partenaires. Entre autres domaines concernés par cette convention de coopération et de partenariat, il y a la culture ; l'éducation ; le sport ; la gouvernance interne des municipalités et les services offerts aux populations ; l'économie locale et à l'emploi des jeunes ; le développement des infrastructures ; et les sources et méthodes de financement des projets.

Les acteurs qui composeront le groupe conjoint de travail et de consultation dans les domaines identifiés sont donc exhortés "à travailler avec plus d'ardeur pour favoriser une mise en oeuvre réussie de cette convention pour le bonheur des deux populations".