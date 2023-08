Togo: Agbémadon fait de la dissémination à Kara

Inscrite dans l'agenda de l'ITIE Togo, les disséminations des résultats des rapports, sont une occasion pour l'institution de partager avec les acteurs locaux, les données afin que ces derniers soient au même niveau d'information.

Ainsi dans la Kara (précisément dans la ville de Kara) Vendredi dernier, c'est à cet exercice de dissémination que l'ITIE s'est pliée en partageant avec les acteurs locaux, que sont les maires, les représentants de la société civile, les chefs traditionnels, les chefs de services déconcentrés de l'Etat, et les présidents des comités de développement de quartiers et de villages, le contenu des rapports des années 2018, 2019 et 2020 de l'Initiative pour la Transparence dans les industries extractives, section Togo (ITIE-Togo).

Organisée par le Comité de pilotage et le Secrétariat technique, cette séance entrant dans le cadre de la campagne de dissémination dans les chefs-lieux de régions et localités d'exploitation minière, des rapports ITIE-Togo pour le compte de ces années, d'après le Coordonnateur national de l'ITIE-Togo, Didier Kokou Agbemadon, est une occasion de rappeler que l'ITIE est une réforme qui oeuvre pour la transparence et la redevabilité dans la gouvernance du secteur extractif (en l'occurrence le pétrole, le gaz et les mines). Aussi, a-t-il informé de ce qu'elle dispose d'une norme qui évalue périodiquement la qualité de la mise en oeuvre dans les pays membres et cette évaluation est conditionnée par la fiabilité des résultats des rapports ITIE qui sont produits et publiés chaque année. Aussi, a-t-il apporté comme explication, « la norme ITIE exige que les données soient accessibles à tous les citoyens et fassent l'objet de débats publics à travers tout le pays. C'est pourquoi une campagne de dissémination est organisée dans les chefs-lieux des régions et dans les localités d'exploitations minières ».

Ainsi faite, cette séance offre donc aux différents acteurs de la Kara, les informations relatives à l'ITIE, nécessaires pour un dialogue apaisé entre gouvernants et gouvernés en vue de promouvoir un meilleur mode de gouvernance dans le secteur extractif. On espère dès lors une étroite collaboration parmi les membres du groupe multipartite de la mise en oeuvre de l'ITIE-Togo composé du gouvernement, des industries extractives et de la société civile.

Pour information, les résultats de ces rapports qui ont fait l'objet de dissémination informent des contributions du secteur extractif qui participe à l'émergence de l'économie nationale, notamment, 1% dans le PIB et 0,60% dans le secteur d'emploi. Selon ces résultats, les exploitations dépassent 22% et les contributions dans les revenus de l'Etat avoisinent 2,50%. Il ressort également que la mise en oeuvre de l'ITIE contribue beaucoup à l'émergence des localités minières à travers la répartition des revenus des contributions obligatoires et les transferts infranationaux. Les résultats indiquent aussi que les industries extractives soutiennent l'économie du pays par les différentes recettes issues des payements au niveau des agences gouvernementales et que les contributions volontaires font partie des accompagnements qu'elles apportent aux localités minières.