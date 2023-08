Tunisie: Dream city du 22 septembre au 8 octobre - Une volonté d'innovation

Imaginé comme une quête évolutive en marche qui érige un dialogue fécond entre l'artiste et son environnement, Dream City s'associe à la curatrice Horr Al Qasimi pour une nouvelle dynamique créatrice.

Pour cette 9e édition, Selma et Sofiane Ouissi et Jan Goossens invitent la curatrice Hoor Al Qasimi à prendre part à la programmation du festival Dream City avec les Dream projects.

La collaboration entre Selma et Sofiane Ouissi, Hoor Al Qasimi et Jan Goossens pour Dream City 2023 marque une synergie de visions artistiques complémentaires et diversifiées.

Dream City, créé en 2007 par Selma & Sofiane Ouissi, émerge telle une oeuvre artistique originelle, porteur d'une conviction profonde. La création contextuelle, l'enracinement du geste artistique au coeur de la cité, le temps long d'immersion et la cocréation deviennent les piliers d'un véritable engagement et ancrage dans la société pour un art inclusif, embrassant notre réalité plurielle. Dream City est imaginé comme une quête évolutive en marche qui érige un dialogue fécond entre l'artiste et son environnement, illuminant ainsi les horizons de notre essence collective. Au fil du temps, Dream City a prospéré, établissant des liens avec le monde extérieur. L'arrivée de Jan Goossens a marqué une étape majeure dans cette aventure.

Depuis 2015, Jan Goossens travaille avec les Ouissi en tant que codirecteur artistique, apportant sa vision et sa passion pour l'art qui défie les catégories et crée des connexions interculturelles. Son ouverture au monde et son engagement pour un art contextuel qui transcende les frontières, tant géographiques que disciplinaires, ont enrichi le dialogue artistique de Dream City.

%

Hoor Al Qasimi, avec son travail impactant à la Sharjah Art Foundation, apporte pour cette édition une nouvelle dimension à l'équipe. Sa vision internationale, sa volonté d'innover et sa vaste expérience en matière de collaborations et d'expositions internationales se combinent pour enrichir encore plus Dream City.

Ensemble, ces quatre figures combinent des visions locales et internationales, ancrées et innovantes, pour créer une édition qui parle à la fois à l'expérience tunisienne et aux dialogues artistiques entre notre région et le monde.

Hoor Al Qasimi, force visionnaire derrière la Sharjah Art Foundation, est une actrice décisive de la scène artistique contemporaine. Depuis 2009, elle insuffle à Sharjah un élan créatif indéniable, orchestrant des expositions telles que «CAMP : Passages through Passages» (2022), «Khalil Rabah : What is not» (2022) et «Tarek Atoui : Cycles in 11» (2020-2021).

Son leadership s'étend à la Biennale de Sharjah, où son rôle de commissaire a propulsé cet événement sur la scène internationale, tout comme son implication dans la Biennale de Lahore en 2020. Parallèlement, elle dirige The Africa Institute et la Triennale d'architecture de Sharjah, soulignant son engagement dans les intersections de l'art, de la culture et de la société.

Hoor Al Qasimi a également collaboré avec de prestigieuses institutions internationales. On peut citer parmi ses expositions notables «Kamala Ibrahim Ishag : States of Oneness» à la Serpentine Gallery, Londres (2022-2023), et «Bani Abidi : The Man Who Talked Until He Disappeared» au MCA Chicago (2021-2022).

Son rôle dans les conseils d'administration de Kunst-Werke Berlin e. V. et d'Ashkal Alwan, et dans les conseils consultatifs de diverses institutions artistiques internationales, ainsi que sa participation à de nombreux jurys de prix d'art attestent de son influence dans le monde de l'art contemporain.

Formée au Royal College of Art, à la Royal Academy of Arts et à la Slade School of Fine Art à Londres, Hoor Al Qasimi est un phare d'innovation et de vision artistique dans le paysage de l'art contemporain.