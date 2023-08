Afrique: L'apport des paiements digitaux sur l'inclusion financière démontré à Dakar

«L’expérience client à l’ère du digital : révolution ou évolution dans le secteur bancaire?». C’est le thème autour duquel S2M et One Arica Forum avaient convoqué la réflexion le 25 juillet 2023 à Dakar dans le cadre du Digital Payment Day.

Cette rencontre qui a réuni les experts des secteurs bancaire et financier, ainsi que des acteurs clés de l'industrie du paiement au Sénégal avait pour objectif d’approfondir le dialogue et adresser des sujets cruciaux en relation avec la transformation digitale des banques, des micro-finances et des institutions financières.

A cette occasion, Mohammed Amarti-Riffi, Vice-Président Exécutif chez S2M, avait fait savoir que « Les paiements digitaux présentent aujourd'hui un facteur clé de la réussite des projets de l'inclusion financière en Afrique et permettent ainsi une nette amélioration de l'expérience client ».

En offrant des solutions pratiques, flexibles, sécurisées et accessibles à tous, souligne-t-il, « S2M s'engage à apporter de la forte valeur ajoutée pour la réussite de l'inclusion financière en Afrique et de façonner un avenir où les services financiers sont accessibles à tous. »

Cette compagnie marocaine justifie le choix porté sur Dakar pour poser le débat, par le fait que le Sénégal connaît actuellement une effervescence du numérique faisant de lui une référence au sein de la zone UEMOA.

Selon M. Amarti-Riffi, la transformation digitale a fortement bouleversé le secteur bancaire, ouvrant ainsi naturellement la voie à de nouveaux paradigmes qui exigent une refonte totale de l’offre des organismes financiers afin de mieux s’adapter aux attentes de leurs clients de plus en plus digitalisés.

A son avis, l'avènement des technologies de l'information et de la communication a permis aux acteurs du secteur bancaire en Afrique et particulièrement au Sénégal de repenser leurs modèles d'affaires et de proposer de nouveaux services financiers plus accessibles et adaptés aux besoins des populations.

Avant d’ajouter que les services bancaires mobiles, par exemple, ont connu une croissance exponentielle, permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux services financiers de base, tels que les paiements, les transferts d'argent et la gestion des comptes, à partir de leur téléphone mobile.

Pour Rachid Abou El Bal, président du directoire S2M, il était également question de connaitre le marché sénégalais et les solutions les plus appropriées à l’écosystème et y proposer des solutions notamment dans le domaine de l’inclusion financière .

Pour lui, le Sénégal est dans le cercle des marchés émergents avec une stratégie digitale nationale très ambitieuse du ministère de l’Économie numérique.

Dans cette même dynamique, M. Hassan Naciri, ambassadeur du Maroc au Sénégal estime qu’avec le contexte actuel, l’offre d’opportunité en terme de numérique, d’innovation, de simplification, de sécurité des données et de coopération régionale et internationale, s’imposent.

D’où l’importance de l’amélioration des services financiers en Afrique et à la pleine exploitation du potentiel numérique pour le bien-être économique et social du continent.