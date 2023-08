Madagascar: Le patron du MMM, Hajo Andrianainarivelo, candidat à la présidentielle 2023

Le fondateur et patron du parti Malagasy Miara Miainga (MMM), Hajo Andrianainarivelo, a annoncé sa candidature lundi pour la prochaine élection présidentielle. Celui qui avait fini troisième en 2013 mais qui ne s'était pas présenté en 2018 et avait alors soutenu la candidature d'Andry Rajoelina a pris ses distances avec l'actuel chef de l'État.

À Madagascar, Malagasy Miara Miainga (MMM) entre dans la course à la présidentielle. Ce 31 juillet 2023, son fondateur et président, Hajo Andrianainarivelo, a annoncé sa candidature devant le conseil national du parti et quelques partisans réunis à son quartier général.

C'est un soutien en moins pour l'actuel chef de l'État. Lors de l'élection de 2018, le patron du MMM et de la chaîne de télévision privée Kolo TV ne s'était en effet pas présenté et avait soutenu la candidature d'Andry Rajoelina. La formation a pris ces distances avec le régime ces derniers mois.

Ministre de l'Aménagement du territoire et des travaux publics d'Andry Rajoelina pendant trois ans, Hajo Andrianainarivelo a ainsi quitté le gouvernement il y a un peu plus d'un an. Depuis, le MMM, a fustigé, entre autres, la décision d'interdiction de rassemblement des partis politiques dans des lieux publics prise par le ministre de l'Intérieur en avril mais aussi la nationalité française du chef de l'État révélée au mois de juin, évoquant une trahison.

« Nous avons dénoncé de nombreuses failles dans la préparation de ces élections »

Le parti a aussi récemment dénoncé des irrégularités dans le processus de refonte des listes électorales. Dans son discours de candidat à la présidentielle lundi, Hajo Andrianainarivelo a appelé au respect des lois électorales. « Nous avons dénoncé de nombreuses failles dans la préparation de ces élections et nous continuerons tant que les correctifs ne seront pas appliqués, a-t-il assuré. Nous ne laisserons pas sévir des manoeuvres insidieuses ou des entorses aux lois qui ont pour unique objectif de détourner les votes des Malgaches et de fouler aux pieds la souveraineté nationale. Nous n'acceptons pas cela, peu importe ce qui arrive. »

Après des applaudissements, il a ajouté : « Je lance un appel à tous les citoyens qui sont las d'une politique politicienne et qui souhaitent préparer le futur et prêter main forte. »

Le MMM dispose d'une base politique solide avec une dizaine de parlementaires, 250 maires et plus de 2 000 conseillers municipaux. Lors de l'élection présidentielle de 2013, Hajo Andrianainarivelo était arrivé en troisième position avec 10,5 % des voix. Ce dernier était donc un allié non négligeable pour Andry Rajoelina, qui n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature.