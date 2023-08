Algérie: Yennayer - Installation à Alger du comité national d'organisation des festivités

ALGER — Le comité national chargé de l'organisation des festivités du nouvel an amazigh Yennayer 2974 et de la 4e édition du Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes, a été installé mardi à Alger.

Le Secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), M. Si El-Hachemi Assad, a expliqué dans un point de presse que ce comité intersectoriel a pour mission de préparer les festivités officielles célébrant le nouvel an amazigh, fêté le 12 janvier de chaque année, à travers un programme culturel et scientifique, associant plusieurs départements ministériels et institutions publiques.

Déclinant les grandes lignes du programme des festivités officielles de Yennayer et la remise du Prix du président de la République, M. Assad a souligné que les préparatifs sont entamés à compter d'aujourd'hui pour aboutir, au terme de quatre mois, à l'élaboration d'un programme qui devra être à la hauteur de cet évènement.

Le projet du programme prévoit, a-t-il mentionné, des activités culturelles et artistiques, conférences mettant en valeur la langue et la culture amazighes en plus d'une exposition "Marché de Yennayer" et un défilé populaire pour traduire la dimension nationale de cette fête populaire, consacrée journée chômée et payée.

Concernant le Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes, M. Assad a indiqué que le jury de cette édition, reconduit pour la troisième fois consécutive, sera installé jeudi.

Présidé par l'universitaire et chercheur en anthropologie sociale, Youcef Necib, le jury est composé de huit autres membres parmi les chercheurs et enseignants de la littérature et langue amazighes dans les universités du pays.

"Conformément au décret présidentiel (20-228) portant création du Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes, le HCA a décidé de reconduire les membres du jury, nommés pour une durée de deux ans et renouvelable une fois", a détaillé M. Assad.

Pour les candidatures, une plateforme numérique "Arraz", accessible sur le site du HCA, permet aux candidats de postuler à ce prix à partir du 1er août.

Les candidatures doivent être soumises par voie électronique (www.arraz.amazighite.dz) avant le 30 novembre prochain, permettant aux postulants de consulter les modalités d'organisation et les conditions de participation.

Créé en 2020 par décret présidentiel, le Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes vise à encourager la recherche, la production et la promotion de la littérature et la langue amazighes.

Il a pour but de récompenser les meilleures recherches et oeuvres, réalisées dans la linguistique, la littérature exprimée en Tamazight et traduite vers cette langue, la recherche dans le patrimoine culturel immatériel amazigh et la recherche scientifique, technologique et le numérique.

Organisé et financé par le HCA, le prix sera décerné le 12 janvier de chaque année à l'occasion de la célébration du jour de l'an amazigh "Yennayer".

Les trois premiers lauréats se verront attribuer une attestation d'appréciation ainsi qu'une récompense financière d'un (1) million de dinars, 500.000 DA et 250.000 DA, respectivement.