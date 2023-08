Angola: Handball - Primeiro d'Agosto remporte la Coupe d'Angola de handball

Huambo (Angola) — L'équipe de Primeiro d'Agosto a remporté, lundi, la Coupe d'Angola de handball masculin senior, en battant l'Interclube, 17-12, au pavillon polyvalent Osvaldo Serra Van-Dúnem, dans la ville de Huambo.

Au vu du bilan des 30 premières minutes, l'issue du match était imprévisible, le favoritisme étant partagé à 50%, ce qui leur a permis de partir à la mi-temps à égalité 5-5.

A leur retour, les "militaires" ont tout fait pour se racheter de la défaite en finale du 44e Championnat national, disputée samedi dernier, au même endroit, dans laquelle ils se sont inclinés face aux "policiers", 22-23, après prolongation.

Avec de nombreuses erreurs, alors que la fatigue semblait prendre le dessus sur l'adversaire, Primeiro d'Agosto a réussi à tirer le meilleur parti possible des lacunes, à la fois défensives et offensives, pour élargir et sceller le résultat à 17-12.

À la fin du match, l'entraîneur du Primeiro d'Agosto, Filipe Cruz, a félicité les athlètes pour leur victoire, considérant qu'il s'agissait d'un match très compliqué dans lequel il a fallu ajuster certaines situations, qui ne se sont pas si bien passées en Championnat National, après une année « très inhabituelle ».

"Aujourd'hui, l'équipe a très bien réussi, surtout dans la gestion du jeu, car la perte du championnat a entraîné une mauvaise gestion du défi", a-t-il souligné.

À son tour, l'entraîneur de l'Interclube, José Pereira "Kidó", a déclaré que l'équipe avait tout fait pour pouvoir faire de son mieux cette saison, après avoir remporté la Super Coupe et les championnats provincial de Luanda et national, mais, malheureusement, le Primeiro d'Agosto était aujourd'hui plus humble et cohérent.

Les "militaires" et "policiers" s'étaient affrontés samedi dernier, dans la même enceinte, en finale du 44e Championnat national, avec la victoire de l'Interclube, 23-22, après prolongation.