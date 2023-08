Afrique: Les relations entre l'Angola et le Maroc sont bien ciblées et actives, ambassadrice marocaine

Luanda — L'ambassadrice du Maroc en Angola, Saadia El Alaoui, a déclaré lundi soir à Luanda que son pays et l'Angola entretiennent un partenariat actif et bien ciblé, capable de contribuer à la consécration d'un environnement de stabilité et de développement socio-économique de leurs peuples.

La diplomate, qui s'exprimait à l'occasion du 24e anniversaire de l'accession au pouvoir du roi du Maroc, Mohammed VI, célébré le 30 juillet, a avancé que la 3e Commission mixte créée au début de cette année, devrait tirer pleinement parti des opportunités qui s'offrent à chacun, offrir de plus en plus un meilleur niveau de vie aux populations et mettre en perspective de nouveaux objectifs.

"Aujourd'hui, plus que jamais, le continent africain a besoin de pays guidés par des visions proactives, où les divisions peuvent être de plus en plus réduites pour le bien-être et la construction d'un avenir digne pour tous", a indiqué la diplomate.

Cette vision, a poursuivi Saadi Eil Alaoui, constitue la base des convictions du Royaume du Maroc, qui découlent des orientations royales et de la longue histoire d'interaction qui caractérise les relations avec les autres pays et peuples africains.

Sans avancer le volume des affaires, Saadi Eil Alaoui a indiqué que le bon environnement des relations entre l'Angola et le Maroc représente une opportunité importante pour les autorités de les exploiter au maximum.

Cependant, a-t-elle ajouté, cette désignation devrait servir d'incitation aux hommes d'affaires marocains à investir en Angola, dans les secteurs les plus variés.

"Sur le plan économique, le modèle d'implication du Maroc est centré sur une amélioration constante de l'environnement des affaires, la création de pôles de compétitivité, la construction de grandes infrastructures et de zones industrielles et logistiques, dédiées aux secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables", soulignant notamment le programme d'investissement Vere et l'offre marocaine pour l'hydrogène vert.

Concernant la signification du 24ème anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Mohammed VI au Royaume du Maroc, la diplomate a indiqué que la date est célébrée car elle représente la consécration du renouvellement du pacte de loyauté et le renforcement du lien profond et séculaire entre le peuple marocain et ses souverains.

"Le Roi Mohammed VI a réformé et modernisé la politique du Maroc, mettant en oeuvre une plus grande dynamique et ouverture politique, sous sa direction économique et sociale, consacrée par le respect de la personne humaine, la paix et la tolérance, qui permet la progression sereine du Maroc", a-t-elle souligné.

Les relations entre l'Angola et le Maroc remontent aux années 1960. Dans le cadre de la coopération, les deux pays ont signé, en octobre 1988, l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, qui a permis la tenue de la première session de la Commission mixte bilatérale, dans la ville de Rabat, en octobre 1989.

L'Angola et le Maroc coopèrent dans des domaines tels que l'éducation, l'agriculture, le commerce, entre autres.

