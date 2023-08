Angola: ADRA promeut la discussion sur le développement dans la région du Sud

Huambo — Des membres de la société civile, des universitaires, des journalistes et des politiciens des provinces de Benguela, Bié, Cuando Cubango, Huambo et Huíla ont discuté, ce mardi, du développement de la région sud et du rôle des municipalités, lors d'une conférence régionale d'ADRA.

L'événement visait à identifier les principaux défis de l'institutionnalisation des autorités locales en Angola, ainsi que l'échange d'informations entre les institutions de l'État et les participants, dans le cadre du projet « Esumbilo », expression en Umbundu, qui signifie « Respect ».

A cette occasion, la présidente du conseil d'administration de l'organisation non gouvernementale angolaise Action pour le développement rural et l'environnement (ADRA), Maria Teresa Vitória, a estimé que l'approche du développement de la région sud et des autorités locales était importante pour favoriser la bonne mise en oeuvre des actions dans les communautés rurales.

Elle a dit que le souci de la décentralisation du pays a toujours été présent dans l'agenda d'intervention sociale d'ADRA, en tant qu'organisation de la société civile, à travers la participation aux débats, dans le but de chercher à influencer les politiques publiques.

« La question de la décentralisation dans le pays a été débattue par ADRA depuis plus de 20 ans, dans le cadre plus large de sa contribution à l'institutionnalisation du pouvoir local en Angola », a-t-elle souligné.

Maria Teresa Vitória a informé qu'ADRA, dans le cadre de son plan stratégique 2023-2027, compte approfondir sa contribution à l'amélioration du dialogue entre les communautés rurales et les institutions de l'État angolais, à travers diverses plateformes locales existantes à cet effet.