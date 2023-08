Gabon: Rodrigue Abourou Otogo échange avec l'exécutif local PDG de la Fédération Richard Nguema Bekale du Canton Kye

Ce mercredi 26 juillet 2023, l'Honorable Rodrigue Abourou Otogo, Député du Canton Kye, a réuni, à la Maison du Parti d'Oyem, l'exécutif local PDG de la Fédération Richard Nguema Bekale du Canton Kye.

C'est en présence du Fédéral Florentin Nkogo Bibang que le Bureau de la Fédération, les Secrétaires de Section, les Secrétaires de Comités et l'Honorable Rodrigue Abourou Otogo ont échangé dans une atmosphère de respect et compréhension mutuelle. Il s'agissait surtout pour le député, d'une part, de lever l'équivoque sur sa "prétendue" absence sur le terrain alors que plusieurs actions avaient été menées sur ce même terrain politique et d'autre part, marteler sur le strict respect du choix du DCP aussi bien sûr la nomination des MBP et l'investiture des candidats aux différentes élections.

De ces échanges, il ressort que l'exécutif local ne se sentait pas impliqué lors de ses différents passages dans le Canton. Toute chose qui se justifiait du fait de son intégration tardive au PDG à la suite de la fusion mais aussi de son ignorance sur le fonctionnement de cette machine politique.

Après avoir demandé pardon pour tous ces malentendus, engagement a été pris par tous pour le soutien total au DCP et à tous les candidats investis car comme dit Paul dans 1 Corinthien 1:11-13, nous devons tous nous reconnaître en un seul et unique leader. Et dans notre contexte, il s'agit bien du DCP Ali Bongo Ondimba.