Afrique: Afrobasket 2023 - Sénégal - Egypte ce mardi (13h) : vaincre et de convaincre

Ballotée par l'Ouganda et terrassée par le Mali, l'équipe du Sénégal redescend ce mardi sur le parquet de Kigali-Arena (Rwanda) dans le cadre des 8èmes de finale de l'Afrobasket féminin 2023. Les Lionnes feront face aux Pharaones d'Egypte pour une place en quart de finale. Le Sénégal aura l'obligation de hausser son niveau de jeu au risque de rester à quai et de faire une croix à son ambition déclarée de reconquête d'un 12ème trophée.

Le Sénégal aura les yeux braqués sur les Lionnes qui feront face ce mardi, sur le parquet de Kigali Arena, à l'Egypte dans le cadre des 8èmes de finale de l'Afrobasket féminin. Surprises d'entrée par les Gazelles d'Ouganda et dominées d'une manière outrageuse par les Aigles maliennes, les Lionnes ont échoué à la troisième place du groupe C. Une position peu enviable pour le Sénégal et qui, selon le nouveau règlement de la compétition, les contraignent à disputer 8e de finales contre le deuxième de la poule du groupe D. Le Sénégal est donc dans le dur et doit se rebiffer et oublier au plus vite la piètre prestation contre les Aigles. Une déroute qui dénote sans doute une faillite aussi bien de son collectif que des individualités.

«On n'a pas les jambes et on n'a pas une personnalité collective pour gagner un match », s'est désolé Moustapha Gaye. Un aveu de taille qui se vérifie par les statistiques faméliques, le manque de rythme et le niveau physique de certains de ses joueuses majeures. A l'image d'Aya Traoré dont les prestations actuelles jurent avec les Afrobasket où elle est parvenue, grâce à cette allure féline, à son talent à porter son équipe et décrocher à deux reprises le trophée de MVP. L'ailière Oumou Khayri Sarr ou encore la meneuse Fatou Dieng, les plus expérimentées du groupe ou les cadres comme Yacine Diop ou Couna Ndao ne sont pas non plus aussi fringantes sur le parquet et tardent encore à trouver la bonne carburation pour hisser le jeu contre l'Egypte. Une victoire sera un impératif pour le Sénégal qui, en tant que nation la plus titrée avec 11 titres, ambitionne d'enfiler une 12ème bague de champion.

«On va jouer notre 8ème de finale à fond contre l'Egypte mais avec beaucoup de questions en suspens. On n'a pas le droit d'abandonner», promet le coach des Lionnes. Après une défaite contre le Nigeria, champion en titre (83-65), les Pharaones ont, quant à elles, réussi à arracher la deuxième place après avoir surclassé la RD Congo (89-78). Les Egyptiennes ont cette année affiché l'ambition de terminer dans le Final Four. Autrement les quarts de finale.

«Nous allons donc oublier le match d'aujourd'hui et nous concentrer sur le match de classification, qui est le plus important pour nous», promet la capitaine Soraya Degheidy. Une joueuse qui retrouvera sur son chemin Yacine Diop, 11 ans après la final de l'Afrobasket U18 et qui avait opposé en 2021 à Dakar le Sénégal et l'Egypte. La Sénégalaise, on le rappelle, avait porté le Sénégal au titre de championne d'Afrique avec en prime une nomination comme MVP du tournoi. Soraya Degheidy avait terminé dans le «cinq majeurs» du tournoi aux côtés de Houda Hamrouni (Tunisie) et du duo malien Mariam Koné et Aminata Traoré.