Sénégal: Concours général - Les cracks primés

La cérémonie de remise des prix du Concours général s'est tenue hier, lundi 31 juillet, au Grand Théâtre national sous la présidence du Chef de l'Etat, Macky Sall. L'édition de cette année placée sous le signe « Opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais » a enregistré 109 distinctions décernées contre 104 en 2022.

La République a encore fêté l'excellence. Elle a primé les meilleurs élèves des classes de Première et de Terminale hier, lundi 31 juillet au Grand Théâtre national. Pour cette édition, ce sont au total 109 distinctions dont 60 prix et 49 accessits qui ont été remises aux lauréats au nombre de 103 dont 51 filles et 52 garçons sur 3054 candidats inscrits pour le public et le privé contre 2722 en 2022. Classé 2e en Histoire et 3e en Mathématiques, Cheikh Thioub qui a obtenu le plus de prix dans les classes de Terminale est le meilleur élève du Sénégal. Les lauréats vont recevoir des enveloppes d'argent, des ordinateurs portables, des tablettes et des lots de livres. Présidant la cérémonie, le Chef de l'Etat a félicité les lauréats. «Après une année scolaire de dur labeur, vous méritez les honneurs qui vous sont rendus aujourd'hui devant vos parents et la Nation sénégalaise. Je suis fier de vous et je vous félicite. Vous êtes des exemples pour notre jeunesse et pour vous motiver davantage, j'ai voulu vous offrir comme parrain le ministre Daniel Cabou, un illustre fils de notre pays », a déclaré Macky Sall. Plusieurs fois ministre, Daniel Cabou est administrateur civil et membre du conseil de l'ordre national du lion après plusieurs décorations. « Chers lauréates et lauréats, l'oeuvre de votre illustre parrain brillante tel un rayon de soleil vous est offerte en viatique afin qu'elle vous inspire pour que vous restiez parmi les meilleurs dans les études et la vie de tous les jours», a ajouté Macky Sall.

Cependant, il faut noter que cette année, le prix du meilleur élève n'a pas été décerné. Pour cause, aucun des candidats n'a obtenu plus d'un prix dans différentes matières. C'est pourquoi, le Président de la République demande à voir les causes. « Nos brillants récipiendaires du jour ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Je remarque en effet que pour plusieurs disciplines aussi bien en classe de Première qu'en classe de Terminale les premier et deuxième prix n'ont pas été attribués. Il est urgent que nous réfléchissions davantage sur les causes de ces contreperformances afin d'améliorer les résultats des prochaines éditions », a laissé entendre Macky Sall.

Macky Sall invite à saisir les opportunités de l'intelligence artificielle

En effet, l'édition 2023 du Concours général a porté sur le thème « Opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif Sénégal ». Dans son discours, Macky Sall est revenu sur le caractère ambivalent de l'intelligence artificielle. « Nous avons vu en pleine pandémie de Covid-19 comment la technologie moderne a pu soutenir les secteurs clés de la santé, l'éducation du travail, du travail, entre autres. D'autre part, nous vivons au quotidien les dérives de cette même technologie devenue par son usage dévoyé une fabrique de fake news qui répondent à grand débit la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence. C'est dire que l'intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s'entremêlent progrès et incertitudes mais également interrogations », a dit Macky Sall. Non sans se poser des questions. « Comment transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation quand, à longueur de journée, ils sont exposés à d'autres modes de pensée, d'actions et de vie souvent véhiculés par des gens sans qualification qui s'arrogent prétentieusement le titre d'influenceur ? Mais pour influencer quoi ? Comment protéger la vie privée quand elle est constamment épiée et exposée à la frénésie des réseaux sociaux ? Comment sauvegarder l'avenir du travail quand la robotique élimine par millions des corps de métier ? ».

« Ces questions montrent l'ampleur et la complexité de la tâche qui nous attendent si nous voulons saisir les opportunités de l'intelligence artificielle et prendre en charge les défis qu'elle pose dont le premier, à mon sens, est d'éviter le nivellement par le bas de notre société et de notre système éducatif », a indiqué Macky Sall.

La leçon inaugurale du parrain

Toujours sur le thème, le parrain Daniel Cabou a partagé trois réflexions. « Premièrement, l'intelligence artificielle est un outil de connaissances et d'apprentissages porteur de promesses. Deuxièmement, l'intelligence artificielle est un outil de particulier car il élargit le champ des possibles en offrant une base extraordinaire de connaissances à explorer et à exploiter. Troisièmement, la connaissance et le savoir sont des biens qu'il nous faut cultiver et transmettre tout en entreprenant esprit critique, créativité et sens de l'innovation et de l'éthique afin d'évoluer en pleine conscience en ce début de millénaire », a expliqué Daniel Cabou. Aux lauréats, il dit ceci : « Vous pouvez en être fiers en même temps que vos parents et vos professeurs, chacun conscient des efforts personnels consentis dans un monde où la technologie occupe une place de plus en plus importante. Je formule le voeu que la satisfaction du travail bien fait, la nécessité de la persévérance et la culture de l'excellence demeurent toujours au coeur de chacun de vos initiatives de vos actions ». Et d'ajouter : « Je voudrais aussi rappeler que les prix que vous allez recevoir aujourd'hui vous offrent la possibilité d'être pour vos cadets des modèles empreints d'humilité ». Pour rappel, le discours d'usage de la cérémonie de remise des prix du Concours général a été lu par le professeur Coumba Niang, formatrice au Centre de formation des personnels de l'éducation de Fatick.