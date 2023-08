Ile Maurice: Manière de voir - alé vini... touzour mem réfrin

Saviez-vous que sir MacAdam a existé et qu'il a mis au point le macadam, le revêtement de pierre... cassé et du sable, le tout compressé. De même, Monsieur Poubelle a existé et a inventé la poubelle. Après des années de discussions secrètes et officielles, les trois partis traditionnels, Parti travailliste grand maître du goudron qui sert à calfater le navire du trio, enfin réuni sur la route électorale, le MMM qui relève du bitume, mélange d'hydrocarbures qui peut être soit solide, soit liquide, et le PMSD appartenant peut-être à la famille du koltar, goudron obtenu par la distillation de la houille (charbon).

Cette alliance, une fois scellée dans du béton... léger, aurait dû soulever l'enthousiasme populaire et faire naître des espoirs aux opposants du MSM. Pas du tout ! Voilà qu'au lendemain même de ce bétonnage effectué pas par la truelle, mais par des forceps, on apprend que tout n'est pas encore réglé. Des macadams, gros cailloux dans la chaussure, subsistent et il faudra bien les con... casser si on ne veut pas une grosse déception des partisans des trois partis traditionnels. Effondrement avec l'affaire des coffres-forts.

Tout passe, tout lasse

Certains, voire un bon nombre de ceux-là, ne voudraient pas rouler sur ce revêtement qui, en réalité, ne peut pas encore être emprunté triomphalement. Des gros nids-de-poule ? Des trous dans la raquette (Alcatraz au secours pour une... amortie dont il a le génie... civil) ? Qu'est-ce qui cloche encore après tant d'années entre ces vieux... routiers ?

%

La... voie aurait dû être libre pour se con... certer dans un concert unanime pour affronter leur ennemi commun qui lui revêt Côte-d'Or bien nommé à coups de projets dithyrambiques allant même, dit-on, jusqu'à un gratte-ciel de cinquante étages. Contrairement au trio encore con... valescent, lui n'est pas du tout dans le... koltar. C'est dire qu'il a les idées claires. Sa bétonneuse avance sans avoir besoin de... chippings. Bat karté.

Le trio a déçu même au niveau du plan de bataille routière. Quel est le plan tant promis ? Zot ankor pé bat béton ? Le PMSD pourtant inn vinn tar avec son bitume pour goudronner l'avenue de la victoire mais, aux dernières nouvelles, il a dû l'enfouir sous l'asphalte. Les travaux pour un plan ne sont pas pour autant enterrés. Ils reprennent de plus bel... et promettent des chaussées imperméables de leur côté. Ils vont bitumer et souhaitons pour eux qu'ils ne prennent pas une biture, c.-à-d., s'enivrer de chiffres à force de macadamiser pour décider quel pourcentage de revêtement reviendra à chaque parti.

Quid des nouveaux ?

Entre-temps, de nouveaux partis se sont mis en route avec des leaders déchaussés à leur tête. Bhadain et Bodha, qui veulent être les deux premiers à emprunter cet avenir dans des fondements très pamphlétaires et vindicatifs, ne sont même pas liquéfiés comme le goudron malgré le réchauffement climatique. Valayden semble tenir la route faite de petits cailloux. À eux seuls, ils ne pourront pas asphalter toute une autoroute, sauf peut-être quelques sentiers mal chaussés. Asphalte d'appoint, comme les autres nouveaux partis bien intentionnés, mais ne disposant pas de machines à goudronner toute l'île. Ils ne compteront que pour des... chippings à moins que tous ces nouveaux partis se mettent eux aussi à négocier. Une pierre tardive dans leur jardin.

Alors, ils déploieront peutêtre des routes cahin-caha. Mais quant à macadamiser toute la route Royale de l'île, faut pas rêver. Qui sait si eux aussi vont connaître des macadams lors de leurs négociations sur l'asphalte en plein air de façon que tout le peuple (enfin) prenne connaissance de tous leurs vêtements qui vont revêtir l'asphalte du pouvoir actuel. Ils auraient promis de tout déchausser mais encore faudraitil savoir quel est leur programme commun de réasphaltage. Non, ne dites pas que ces nouveaux team builders ou architectes tar... difs de demain vont se mettre sur la route pavée de bonnes intentions pour dé... router le MSM.

Ne soyons pas sarcastiques parce que de nouveaux en... caustiques risquent de remplacer les tracto... pelleteuses qui ont déjà démarré. Ces derniers sont con... vaincus de leur future victoire, vu qu'ils ont beaucoup déconstruit pour faire place nette au métro et aux smart cities. Construire, donc goudronner toute l'île, est la base de leur vision, dont le leader en personne super... visionne le calfeutrage. Les «affaires» sont calfatées avec l'aide d'un speaker qui bétonne le moindre interstice... à la presse ; elle n'a qu'à se calfeutrer si elle ne veut pas être macadamisée et con... cassée comme les grosses pierres volcaniques pour pres... soirs!

Jadis, on parlait de machine routière. La dernière est en possession du speaker qui écrase, écrabouille et réduit en miettes au parlement quand il ne sus... pend pas carrément pour tout jet de chipping ou de macadam à l'encontre du régime en place. Vous ne traverserez pas les autoponts et autres routes secondaires ou même... tertiaires pour dégager la voie bitumée, donc lisse, qui mène au tar... mac final. Oh ! On laissera bien quelques résidus de macadams pour les perdants, dont les pelleteuses ont dû mal à s'accorder même pour se rouler... une pelle.

Bâtisseurs de rêve

Quel tableau du realpolitik ! Mais que se passe-t-il ? Un vent inattendu se lève. Un nouveau parti qui n'aspire pas à faire élire des députés et encore moins à avoir des ministres. Il réunit ces Mauriciens très compétents dans leur domaine mais qui se sont tus jusqu'à présent. Ils auraient décidé de se mettre au service du pays, appuyés de l'intérieur par des Mauriciens de la diaspora très qualifiés. Leur ambition est de soumettre à tous les partis un certain nombre de propositions puisque ces derniers n'arrivent pas à édifier un plan (qu'ils ne respecteraient même pas).

Voici quelques-unes des propositions de ces bâtisseurs de rêve qui nourrissent l'espoir que leur île puisse encore changer. Des idées que les partis actuels n'arrivent pas à concevoir et à concrétiser. Ces bâtisseurs auraient l'intention, sans aucun gain politique en perspective, de faire le tour de l'île en proposant, entre autres, d'ériger des lois sévères contre les barons de la drogue et les corrompus déjà repus ; que tout Mauricien serait simplement un citoyen sans un système communal et castéiste, qui serait enterré ; que certains services publics comme la police procèdent à un vrai nettoyage dans leurs rangs; que la séparation entre les différents pouvoirs soit réellement étanche, comme entre l'exécutif et le judiciaire ; que l'on mette fin à la fraude fiscale ; que la femme soit vraiment l'égale de l'homme dans tous les domaines; que tout citoyen ait le droit de se marier avec un autre du même sexe ; qu'on change le mode électoral et qu'on régule enfin le financement des partis politiques; que l'éducation, surtout des enfants des classes démunies, soit rehaussée quoi qu'il en coûte ; que de vraies mesures, et non des mesurettes, soient appliquées dans la lutte pour la préservation de la planète ; que toute discrimination soit bannie tout comme le népotisme ; que l'euthanasie en fin de vie soit admise, mais en étant très encadrée ; que l'argent dépensé parfois pour des... fumisteries aille aux hôpitaux publics, à la distribution équitable de l'eau et aux oeuvres charitables, comme des shelters pour personnes âgées ou handicapées ; et l'introduction du référendum. Bref que l'on donne un grand coup de pied dans la fourmilière. They have a... dream!

Mis en face de ces propositions, qui n'ont rien de révolutionnaire ou d'antidémocratique, tous les partis préfèrent probablement garder le silence...

Mem to di to! Péna sanzman!