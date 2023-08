Maroc: Le discours royal fixe un cap pour renforcer la résilience économique (experte suédoise)

Stockholm — Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 24ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, fixe un cap pour renforcer la résilience économique nationale et saisir les opportunités offertes, a affirmé la politologue suédoise Marianne Aringberg Laanatza.

"Le discours royal a mis en avant la notion de sérieux, la préservation de l'esprit national et le renforcement de l'adhésion aux valeurs religieuses et patriotiques, afin de préserver l'identité marocaine, ainsi que la primauté de l'intérêt général et les intérêts supérieurs du pays", a-t-elle déclaré à la MAP.

Le discours prononcé par SM le Roi "touche aux valeurs fondamentales d'une société et met en évidence les valeurs avec lesquelles une nation se construit", a-t-elle dit.

Marianne Aringberg, qui est également spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, s'est attardée à cet égard sur les références faites dans le discours royal aux exploits de la sélection marocaine de football et aux compétences de la jeunesse marocaine en matière de créativité et d'innovation.

La politologue a souligné, par ailleurs, l'importance de la réaffirmation par le Souverain de la position du Royaume concernant la justesse de la cause palestinienne et les droits du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Al Qods-Est comme capitale.