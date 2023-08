Maroc: La Glorieuse Fête du Trône célébrée à Doha

Doha — L'Ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Setri, a organisé une grande réception à Doha à l'occasion du 24-ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement qatari, de représentants du corps diplomatique accrédité à Doha, ainsi que des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays.

Dans une allocution à cette occasion, M. Setri a souligné que cette glorieuse Fête "nous permet d'évoquer les grandes réalisations, les réformes fondamentales et les projets continus que le Royaume du Maroc est fier d'accumuler. Grâce à la sage vision royale sur les plans politique, économique, social et institutionnel, le Maroc reste un pays actif et un partenaire fiable".

Il a relevé qu'en plus d'avoir les plus grandes réserves mondiales de phosphate et d'exporter des produits alimentaires, agricoles et de la mer d'une valeur de 8 milliards de dollars, le Royaume se classe premier dans la production automobile en Afrique avec une capacité de production d'un million de voitures, indiquant que l'industrie automobile est le premier secteur d'exportation avec des revenus supérieurs à 8,3 milliards de dollars par an.

Le diplomate marocain a ajouté que l'industrie aéronautique a également connu une croissance, et le Royaume a gagné la confiance de grandes entreprises telles que Boeing, Airbus et Bombardier. "Nous sommes fiers que leurs avions soient équipés de fournitures, de pièces de rechange et de composantes fabriquées au Maroc", s'est-il félicité.

%

Il a encore ajouté que le Maroc a des potentialités très importantes de sources d'énergie renouvelable et s'est engagé à les porter dans le mix énergétique à 52% d'ici 2030 (20% d'énergie solaire, 20% d'énergie éolienne et 12% d'énergie hydraulique), notant que le complexe solaire Noor Ouarzazate est la plus grande centrale solaire à concentration au monde.

Il a fait remarquer que le Maroc occupe une position géostratégique à l'intersection des principales lignes maritimes avec un littoral s'étendant sur 3500 kilomètres, notant que le port Tanger Med a traité à lui seul 7,5 millions de conteneurs en 2022, ce qui place le Maroc dans la liste des vingt premiers pays dans l'indice de connectivité maritime.

Selon lui, cette position sera renforcée après l'achèvement des travaux du port atlantique de Dakhla, joyau du Sahara marocain, pour un investissement de 1,1 milliard de dollars.

En matière de politique étrangère, le diplomate marocain a souligné que le Royaume adopte, conformément aux Hautes Directives Royales, une approche fondée sur des principes immuables, notamment l'engagement en faveur du dialogue et du consensus, la résolution politique des conflits et l'attachement au respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays, tout en consacrant les valeurs de solidarité active et de coopération fructueuse.

Dans ce contexte, il a indiqué qu'une solidarité active et une coopération fructueuse constituent les constantes des relations historiques profondes qui lient le Royaume du Maroc et l'Etat frère du Qatar, considérant que ces relations connaissent un développement tangible et une coordination permanente au plus haut niveau et dans divers domaines grâce au Haut patronage et aux liens forts qui unissent Sa Majesté le Roi Mohammed VI à son frère, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.

A cet égard, M. Setri a mis en exergue les progrès et la prospérité réalisés par l'Etat frère du Qatar grâce à la sagesse de ses dirigeants, soulignant que le Qatar a organisé la meilleure Coupe du monde de football, lors de laquelle l'équipe nationale marocaine a réalisé un exploit historique en accédant au carré finale, en tant que première équipe arabe et africaine à atteindre ce stade.