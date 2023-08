Maroc: Finlande - Célébration à Helsinki de la Glorieuse Fête du Trône

Helsinki — L'ambassade du Maroc en Finlande a organisé, lundi à Helsinki, une réception à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception, qui a connu la participation d'environ 220 convives, a été rehaussée par la présence de représentants du Gouvernement et du Parlement de la Finlande, du milieu académique et universitaire, du secteur privé, de la société civile et du corps diplomatique et consulaire accrédité dans le pays.

Ont assisté également des hauts responsables au sein des organisations internationales basées à Helsinki, des représentants du monde académique, économique, artistique et des médias et de hauts cadres marocains exerçant au sein des organisations internationales à Helsinki.

Dans une allocution de circonstance, l'Ambassadeur du Maroc en Finlande et en Estonie, Mohamed Achgalou, a souligné que cette commémoration reflète la symbiose entre le peuple et le Glorieux Trône Alaouite et offre également l'opportunité de mettre en avant les grandes réalisations du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Aujourd'hui, et conformément à la sage vision royale, le Maroc avance à grands pas sur la voie de la consolidation des fondements de la gouvernance, de la modernisation institutionnelle et du développement humain dans les différentes régions du Royaume, et mène des réformes structurelles pour maintenir les équilibres macro-économiques, améliorer le climat des affaires et stimuler l'investissement, a ajouté l'ambassadeur.

Cette approche, a-t-il poursuivi, a fait en sorte que près de 28 entreprises finlandaises se sont engagées directement ou par l'intermédiaire des tiers dans des partenariats et collaborations fructueux avec le Maroc.

Ainsi, cet événement constitue l'occasion de célébrer et de réaffirmer les excellentes relations entre les deux pays, qui partagent un engagement à maintenir les principes démocratiques et à faire progresser la paix et la sécurité dans la communauté mondiale, a relevé le diplomate.

Dans ce contexte, l'ambassadeur s'est dit fier de constater l'importance croissante de l'Afrique dans la politique étrangère de la Finlande, laquelle est alignée sur les objectifs de la politique étrangère du Maroc. "Le Royaume constitue un véritable hub, permettant au pays nordique de mettre en oeuvre sa stratégie africaine", a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, M. Achgalou a mis l'accent sur le développement socio-économique impressionnant que connaissent les provinces du Sud du Royaume, exprimant sa profonde gratitude à la communauté marocaine de Finlande, qui déploie, depuis plus d'un demi-siècle, des efforts inlassables pour défendre l'intégrité territoriale du Maroc et favoriser des relations étroites entre les deux nations.

Pour leur part, les convives ont salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, garant de la stabilité du Royaume, et félicité le Maroc pour les réalisations économiques et sociales et particulièrement les exploits de son équipe nationale de football.