Maroc: Célébration à Panama City de la glorieuse Fête du Trône

Panama City — L'ambassade du Maroc au Panama a offert une brillante réception à Panama City à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Organisée dimanche, cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres du corps diplomatique accrédité au Panama et de personnalités panaméennes du monde politique, économique et socio-culturel.

Il s'agit notamment du Vice-ministre des Relations bilatérales, Vladimir Franco, qui représentait le président de la République du Panama, Laurentino Cortizo Cohen, et de la ministre des Relations extérieures, Janaina Tewaney Mencomo.

Parmi les personnalités présentes figuraient aussi José Simpson Polo, ministre de la Présidence, Maria Ines Castillo Mides, ministre du Développement social, Bruno Garisto Petrovitch, Secrétaire exécutif du Conseil de la Concertation Nationale pour le Développement, Carla Garcia, gouverneure de la province de Panama, ainsi que deux anciens ministres des Relations extérieures, à savoir Omar Jaen Suarez et Roberto Cohen Henriquez.

De même, des représentants du monde des entreprises, des médias et de la société civile ont assisté à cette cérémonie.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, a donné un aperçu sur l'histoire millénaire du Royaume, en soulignant le rôle historique prépondérant de la glorieuse dynastie alaouite, dans l'échiquier politico-mondial, à travers ses relations avec les grandes cours européennes et les dirigeants d'autres pays. Elle a également mis en avant les politiques sages et visionnaires de modération et de recherche constante de la paix et la stabilité, au sein de la communauté des Nations, qui ont toujours caractérisé les relations extérieures et la diplomatie des Illustres Souverains du Maroc, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Maroc au Panama.

La diplomate a, par ailleurs, passé en revue les différentes étapes de récupération du territoire de 1956 à 1975, en indiquant que depuis le retour d'exil de Feu SM Mohammed V, le Royaume n'a eu de cesse de militer pour la décolonisation en particulier celle des pays africains (Conférence de Casablanca, Conférence des Non-Alignés à Belgrade, au sein des du système des Nations Unies et des organisations régionales).

Dans son allocution, l'ambassadeur a également cité un passage d'un discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans lequel le Souverain souligne que le "dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit".

La diplomate a, de même, précisé que le respect de l'intégrité territoriale des Etats membres de l'ONU est en totale conformité avec la jurisprudence de la Cour internationale de Justice qui qualifie ce principe comme une des bases essentielles des relations internationales et en tant qu'élément important de l'ordre juridique international, consacré dans l'article II paragraphe IV de la Charte des Nations Unies.

La diplomate marocaine a, en outre, mis en avant le soutien international grandissant et significatif à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Royaume sur ses provinces du Sud.

D'autre part, Mme Boudchiche a souligné que depuis l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, de grands chantiers de réformes ont été engagés afin de moderniser l'économie, renforcer l'état de droit, instaurer la justice sociale et positionner le Branding Maroc, selon le communiqué.

L'ambassadeur a conclu en faisant état de la volonté politique du Maroc de développer ses relations avec la République du Panama dans tous les domaines eu égard au potentiel des deux pays et à leur positionnement géostratégique.

Pour sa part, le Vice-ministre panaméen des Relations bilatérales, qui s'exprimait au nom du Président de la République, a félicité Sa Majesté le Roi à l'occasion de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Le diplomate panaméen a mis en avant la profondeur historique du Royaume, et a évoqué le grand rôle modernisateur de Sa Majesté le Roi, qui a fait du Maroc une puissance émergente grâce aux développements réalisés dans les domaines politiques économiques et sociaux, et en matière de développement durable, d'immigration et de la lutte contre le changement climatique.

Il a fait part de la volonté de la République du Panama de développer ses relations avec le Royaume du Maroc qui partage les mêmes défis et beaucoup de similitudes, relève le communiqué.

Durant cette célébration, des vidéos promotionnelles du Maroc ont été diffusées et les participants ont pu constater les développements et progrès réalisés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les convives ont pu apprécier l'habit traditionnel marocain exposé lors de cette cérémonie, ainsi que des plats marocains très prisés au Panama.

A cette occasion, tous les invités ont transmis leurs félicitations et leurs voeux de Santé et de prospérité à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.